Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya yaşamını yitirdi

Bir döneme şarkılarıyla ve sahne programları ile damga vuran Metin Kaya'nın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, üç gün önce ise Kaya'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu belirtmişti.

Akay şimdi ise, “Taverna müziğin usta ismi Metin Kaya, lenfoma kanseri ile savaşıyordu ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Değerli sanatçımızı maalesef dün kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

