MAGAZİN

Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya yaşamını yitirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Bir döneme şarkılarıyla ve sahne programları ile damga vuran taverna müziğin usta ismi Metin Kaya hayata gözlerini yumdu.

Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya yaşamını yitirdi

Bir döneme şarkılarıyla ve sahne programları ile damga vuran Metin Kaya'nın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, üç gün önce ise Kaya'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu belirtmişti.

Akay şimdi ise, “Taverna müziğin usta ismi Metin Kaya, lenfoma kanseri ile savaşıyordu ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Değerli sanatçımızı maalesef dün kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
Yüzük olay olmuştu! Eser'den bomba paylaşımYüzük olay olmuştu! Eser'den bomba paylaşım
Seksi modelin o pozları olay olduSeksi modelin o pozları olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metin Kaya Metin Kaya öldü

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

'Kanser olacağım ama kilo almayacağım!'

'Kanser olacağım ama kilo almayacağım!'

Beren Saat düğüne gitmedi çünkü...

Beren Saat düğüne gitmedi çünkü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido merak etti: Enişte ne demek?

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

Eser Yenenler'den Berfu Yıldız'a yeni 'tektaş'

Yüzük olay olmuştu! Eser'den bomba paylaşım

Bella Hadid sevgilisi The Weeknd ile fotoğraflarını paylaştı

Seksi modelin o pozları olay oldu

Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu ilk kez görüntülendi

Ünlü model sevgilisiyle yakalanınca... Korumalardan şoke eden hareket

Cara Delevingne Balmain’in reklam yüzü oldu

Reklam yüzü oldu! Cesur poz

Ebru Şallı'nın fotoğraf hilesi gözden kaçmadı

Aynayı yamultmuşsunuz Ebru Hanım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.