Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

Batı Galler'deki The Wildlife Trust Derneği’nin koruması altında olan Batı Galler’deki Skomer Adası’nda çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Büyük kara sırtlı martı, gözüne kestirdiği vahşi tavşanı deliğine girdikten sonra kafasından ısırarak çıkartır. Diğer martıların bakışları arasında gerçekleşen olayda, kara sırtlı martı vahşi gri tavşanı saniyeler içinde canlı canlı yiyor.

Tuhaf ve imkansız görünse de Skomer Adası'ndaki Wildlife Trust derneğinde çalışan uzmanlar bu olayın gayet sıradan olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, kara sırtlı martıların küçük deniz kuşu bulamadığı zamanlarda yemek olarak tavşanları tercih ettiklerini belirtti. Hatta, beslenme tercihlerinin en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.



