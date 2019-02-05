Tavuğuyla pilav yiyen adam

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Tavuğuyla pilav yiyen adamın ilginç görüntüsü sosyal medyada yayıldı, ilgi gördü.

Tavuğuyla beraber pilav yiyen adam sosyal medyada fenomen oldu. İzleyenlerin içini ısıtan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk pilav

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