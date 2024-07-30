Tavuk fajita tarifi: Tavuk fajita nasıl yapılır?

Meksika mutfağından geldiği bilinen ve Teksas Amerika kökenli olduğu kabul edilen fajita, uzun zamandır tüm dünya mutfaklarında boy gösterir. Ünlü lokantalarda yiyebileceğiniz menülerinde görebileceğiniz tavuk fajita tarifi ile siz de Meksika’yı kendi mutfağınıza getirebilirsiniz.
Tavuk fajita tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Verilmiş olan malzemelerin miktarlarını aynı oranlarla artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. İsterseniz pilav ya da salata ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
Tavuklu kısım:
Yarım kilo tavuk ızgara eti
2 kaşık soya sosu
3 kaşık zeytinyağı
Biraz tuz, kimyon, karabiber
Sebzeli kısım:
2 soğan
2 yeşil biber
2 kırmızı biber
3 kaşık zeytinyağı
Biraz tuz, karabiber
TARİF
Tavukları jülyen şeklinde doğrayın.
Diğer malzemeleri de karıştırın ve bir kapta dinlendirin.
Sebze karışımı için tüm malzemeleri başka bir kapta karıştırın.
Tavada pişirin.
Bekleyen tavukları başka bir tavada pişirin.
Son aşamada tek tavada tavukları ve sebzeleri birleştirerek 2-3 dakika pişirin.
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