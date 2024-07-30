Tavuk fajita tarifi: Tavuk fajita nasıl yapılır?

Tavuk fajita tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Verilmiş olan malzemelerin miktarlarını aynı oranlarla artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. İsterseniz pilav ya da salata ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER Tavuklu kısım:

Yarım kilo tavuk ızgara eti

2 kaşık soya sosu

3 kaşık zeytinyağı

Biraz tuz, kimyon, karabiber

Sebzeli kısım:

2 soğan

2 yeşil biber

2 kırmızı biber

3 kaşık zeytinyağı

Biraz tuz, karabiber