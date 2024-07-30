YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tavuk Tarifleri
    4. Tavuk fajita tarifi: Tavuk fajita nasıl yapılır?

    Tavuk fajita tarifi: Tavuk fajita nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 22:21
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika mutfağından geldiği bilinen ve Teksas Amerika kökenli olduğu kabul edilen fajita, uzun zamandır tüm dünya mutfaklarında boy gösterir. Ünlü lokantalarda yiyebileceğiniz menülerinde görebileceğiniz tavuk fajita tarifi ile siz de Meksika’yı kendi mutfağınıza getirebilirsiniz.

    Tavuk fajita tarifi: Tavuk fajita nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 430kal

    Tavuk fajita tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Verilmiş olan malzemelerin miktarlarını aynı oranlarla artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. İsterseniz pilav ya da salata ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Tavuklu kısım:
    • Yarım kilo tavuk ızgara eti
    • 2 kaşık soya sosu
    • 3 kaşık zeytinyağı
    • Biraz tuz, kimyon, karabiber
    • Sebzeli kısım:
    • 2 soğan
    • 2 yeşil biber
    • 2 kırmızı biber
    • 3 kaşık zeytinyağı
    • Biraz tuz, karabiber

    TARİF

    • Tavukları jülyen şeklinde doğrayın.
    • Diğer malzemeleri de karıştırın ve bir kapta dinlendirin.
    • Sebze karışımı için tüm malzemeleri başka bir kapta karıştırın.
    • Tavada pişirin.
    • Bekleyen tavukları başka bir tavada pişirin.
    • Son aşamada tek tavada tavukları ve sebzeleri birleştirerek 2-3 dakika pişirin.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    tavuk tarif fajita Tavuklu fajita Tavuklu fajita tarifi
    En Çok Okunan Haberler
    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Suikast sonrası gözler onlardaydı: Düşman yanlış hesap yaptı

    Suikast sonrası gözler onlardaydı: Düşman yanlış hesap yaptı

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.