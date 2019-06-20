Tavuk göğsü pişirirken bu hatalara düşmeyin

Bu 5 hatadan kaçınarak en lezzetli tavuk göğsünü pişirebilirsiniz.
Tavuk derisinin her zaman sağlıksız olduğunu duyduk. Evet, son derece doğru bir söylem. Ancak tavuk göğsünü pişirirken derisini sıyırmayın. Derisiz pişen tavuk göğsü kuruyarak taş gibi olacaktır. Deri, tavuğun çok daha fazla nemli kalmasına yardımcı olur.
Yağsız olan tavuk göğsü güçlü bir protein kaynağıdır. Kuru olmasından dolayı lezzetsiz gelebilir. Bunu önüne geçmek için pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ete lezzet katmak için pişirmeden bir gece önce tuz, karabiber ve az miktar zeytinyağı ile ovabilir ardından fesleğen ekleyebilirsiniz. Böylelikle etiniz hem daha lezzetli ve aromatik hem de nemli olacaktır.
Tıpkı biftek parçaları gibi tavuk göğsünü de şeritler halinde kestirip, etinizi dövdürebilirsiniz. Bu şekilde etin daha yumuşak olmasına yardımcı olursunuz. Aynı zamanda bu sayede çok daha hızlı pişirebilirsiniz.
Eti ne kadar fazla pişirirseniz o kadar çok kurur. Bunun için nasıl bir ateşte ve ne kadar sürede pişirdiğiniz çok önemli. İç kısımlarının pişmeyeceği endişesine kapılıyorsanız bunun için göğüs etini ince-orta kalınlıkta kestirebilirsiniz.
Fırında, ızgarada ya da tavada pişirdiğiniz göğüs etini yemeden önce dinlendirin. Pişirir pişirmez yemeye kalktığınızda tavuğu kestiğiniz an suyunu dışa bıraktığını göreceksiniz. Ardından göğüs, içindeki sudan arınmış ve kurumaya başlayacaktır. Bunun önüne geçmek için eti pişirdikten sonra 10 dakika boyunca üzeri folyolu bir şekilde bekletin.
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