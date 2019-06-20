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Tavuk göğsü pişirirken bu hatalara düşmeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Son derece besleyici olan tavuk göğsü, iyi bir protein kaynağıdır. Birden farklı çeşitte yemeklerde değerlendirilebilir ancak onu pişirmek son derece önemlidir. Farkında olmadan yaptığınız hata sonucunda kuru ve sert bir ete dönüşebilir.

Tavuk göğsü pişirirken bu hatalara düşmeyin

Bu 5 hatadan kaçınarak en lezzetli tavuk göğsünü pişirebilirsiniz.

Tavuk göğsünün derisini atmayın

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Tavuk derisinin her zaman sağlıksız olduğunu duyduk. Evet, son derece doğru bir söylem. Ancak tavuk göğsünü pişirirken derisini sıyırmayın. Derisiz pişen tavuk göğsü kuruyarak taş gibi olacaktır. Deri, tavuğun çok daha fazla nemli kalmasına yardımcı olur.

Marine etmek her zaman iyidir

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Yağsız olan tavuk göğsü güçlü bir protein kaynağıdır. Kuru olmasından dolayı lezzetsiz gelebilir. Bunu önüne geçmek için pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ete lezzet katmak için pişirmeden bir gece önce tuz, karabiber ve az miktar zeytinyağı ile ovabilir ardından fesleğen ekleyebilirsiniz. Böylelikle etiniz hem daha lezzetli ve aromatik hem de nemli olacaktır.

Tavuk göğsünü dövdürün

Tıpkı biftek parçaları gibi tavuk göğsünü de şeritler halinde kestirip, etinizi dövdürebilirsiniz. Bu şekilde etin daha yumuşak olmasına yardımcı olursunuz. Aynı zamanda bu sayede çok daha hızlı pişirebilirsiniz.

Tavuk göğsünü çok fazla pişirmeyin

Eti ne kadar fazla pişirirseniz o kadar çok kurur. Bunun için nasıl bir ateşte ve ne kadar sürede pişirdiğiniz çok önemli. İç kısımlarının pişmeyeceği endişesine kapılıyorsanız bunun için göğüs etini ince-orta kalınlıkta kestirebilirsiniz.

Etin dinlenmesine izin verin

Fırında, ızgarada ya da tavada pişirdiğiniz göğüs etini yemeden önce dinlendirin. Pişirir pişirmez yemeye kalktığınızda tavuğu kestiğiniz an suyunu dışa bıraktığını göreceksiniz. Ardından göğüs, içindeki sudan arınmış ve kurumaya başlayacaktır. Bunun önüne geçmek için eti pişirdikten sonra 10 dakika boyunca üzeri folyolu bir şekilde bekletin.

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