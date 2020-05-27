Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere dikkat!

Hepimiz tavuk etinin sağlıklı olduğunu biliyoruz. Fakat bu açıklama fabrika tavukları için geçerli değil. Doğal ortam yerine fabrikalarda hızlıca büyütülen tavuklar neredeyse bütün besin değerlerini yitiriyor. Bunun yanı sıra yapılan bazı işlemler sonucu tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler ortaya çıkabiliyor.

Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, üzerinde çizgiler bulunan tavuk göğsünün normalden %224 daha fazla yağlı olduğunu ortaya koydu. Fabrikada yetişen tavukların hızlı bir şekilde büyümesi ve ağır olmaları için uygulanan beslenme modeli ortaya bu çizgileri çıkarıyor.

SADECE YAĞLANMA DEĞİL!

Hızlı büyütme besleme tekniğinin yanı sıra, ortaya çıkan beyaz çizgiler kuşlarda zaman zaman görülen bir kas hastalığının da sonucu olabiliyor.

Arkansas ve Teksas Arkansas ve Teksas A&M Üniversiteleri, fabrikasyon üretimi olan 285 tavuğu inceledi ve %96'sında beyaz yağ çizgilerini tespit etti.

NEDEN BEYAZ ÇİZGİLİ TAVUK GÖĞSÜ YEMEMELİYİZ?

Beyaz çizgili tavuk göğsünün lipit ve protein içeriği daha az olur.

Beyaz çizgili göğüs aynı zamanda düşük omega 3 içeriğine de sahiptir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi yağ oranı da son derece yüksektir.

Lezzet oranı daha düşüktür. Yeteri kadar sosla harmanlasanız bile marine olma durumu düşüktür.

