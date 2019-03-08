Tayland'da akılalmaz kaza kamerada

Tayland'da bir kavşakta meydana gelen akılalmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, kavşağa hızla giren otomobil ve motosiklet sürücüsünün çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırım kenarına savrulurken, motosiklet de karşı şeritten gelen bisikletliye çarpıyor. Bu sırada otomobil sürücüsü de durarak, çarptığı motosikletli ve savrulan motosikletin çarptığı bisikletlinin durumunu kontrol etmek için aracından iniyor ve hemen ambulansı arıyor.
Yerel medya, çok seyrek araç geçen yolda meydana gelen kazayla ilgili polislerin soruşturma başlattığını duyurdu.
(DHA)
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