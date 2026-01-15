Mynet Trend

Tayland'da bir gün arayla iki vinç kazası!

Tayland'da inşaat vincinin yola devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çiğdem Sevinç

Tayland basını, Samut Sakhon bölgesinde bir inşaat vincinin bazı parçalarının yola düştüğünü duyurdu. Düşen parçaların vincin altından geçen araçlara çarptığı ve kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tayland da bir gün arayla iki vinç kazası! 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yetkililer, kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve güvenliğin sağlanması için bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Tayland da bir gün arayla iki vinç kazası! 2

BİR GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA

Dün meydana gelen olayda ise yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düşmüştü. Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrilerek alev almıştı. Kazada 22 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi de yaralandı.

