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Taylor Swift, “Ginny ve Georgia” dizisini cinsiyetçilikle suçladı

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Taylor Swift, “Ginny ve Georgia” dizisini cinsiyetçilikle suçladı

Ünlü oyuncu Taylor Swift, bölümlerinden birinde kendisi hakkında yapılan yorum için Netflix’te yayınlanan Ginny ve Georgia dizisini sosyal medya hesabından eleştirdi. Popüler dizinin bir bölümünde “Sana ne? Sen Taylor Swift’ten hızlı erkek değiştiriyorsun” sözüne kayıtsız kalmadı.

Netflix’in sıkı takip edilen yapımları arasında yer alan Ginny ve Georgia dizisinin senaristleri bu sefer ağır bir dille eleştirildi. Dizinin bir bölümünde yer alan “Sana ne? Sen Taylor Swift’ten hızlı erkek değiştiriyorsun” sözünü ünlü sanatçı ve hayranlarını harekete geçirdi. Taylor Swift’in hayranları bu cümleyi kadın düşmanlığı olarak yorumladı.

Hayranlarının tepkileri sonrasında sessizliğini bozan Swift sosyal medya hesabından diziyi eleştiren bir paylaşım yaptı. 2020 yılında çekilen ve ünlü sanatçının hayatını konu alan belgesel Miss Americana üzerinden diziye gönderme yapan Swift, “Derin cinsiyetçi şakasını geri istiyoruz. Çalışkan kadınları aşağılamayı bıraksak nasıl olur? Ayrıca Netflix, Miss Americana’dan sonra bu kıyafet sana pek yakışmadı” ifadelerini kullandı.

taylor sxift

Netflix'te izleyiciyle buluşan Ginny and Georgia dizisi iki çocuğu olan bir annenin zorlu hayatını konu ediniyor ve dizi güçlü kadın profili çiziyor. Dizinin başrollerinde ise Brianne Howy, Antonia Gentry ve Diesel La Torraca yer alıyor.

Swift'in gönderme yaptığı Miss Americana dizisi, sanatçının hayat hikayesini anlatan ve oldukça beğeni toplayan bir belgeseldi. Lana Wilson'ın yönettiği belgesel, 2020'nin başlarında yayıncıda prömiyer yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Taylor Swift
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