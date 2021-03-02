Cem Davran ‘Göç Mevsimi’ filmiyle yeniden beyaz perdeyi selamlayacak

Media Fabric'in yapımcısı olduğu "Göç Mevsimi" filminin çekimlerine başlandığı resmi olarak duyurudu. Çekimleri Edremit’in Altınoluk ilçesinde devam eden Göç Mevsimi filminin başrol oyuncusu Cem Davran sosyal medya hesabından yapımın setinden bir kara paylaştı. Cem Davran’ın verdiği müjdenin sonrasında sevenlerinin gözü kulağı Göç Mevsimi filmine çevrildi.

Aile draması olarak seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Göç Mevsimi filmi Mardin’den Altınoluk’a göç eden bir ailenin trajik hikayesini konu alıyor. Göç Mevsimi filminin yönetmen koltuğunda yapımcısı olduğu 72. Koğuş ve Beyaz Melek filmleriyle bir anda popülerliğe kavuşan Levent Üngör oturuyor.

Göç Mevsimi filminin oyuncu kadrosunda ise Cem Davran, Fehmi Karaaslan, Mahir İpek, Hakan Gerçek ve Eylem Öden yer alacak. Çekimleri tam gaz devam eden filmin 2021 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.



