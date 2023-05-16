Taylor Swift ile aşk yaşadığı iddia edilen Matty Healy’nin porno itirafı gündemde! Büyük tepki çekti

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in evlilik yolunda olduğu sevgilisi Joe Alwyn ile ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Herkesi şaşırtan bir diğer konu da Taylor Swift'in Matty Healy ile aşk yaşadığı iddiası oldu.

Kaynaklar "O ve Matty delicesine aşıklar. Çok erken ama doğru hissettiriyor. İlk kez, çok kısa bir süre, neredeyse 10 yıl önce çıktılar, ancak zamanlamalar işe yaramadı" dedi.

İkilinin öpüşme iddiaları ve beraber görüntülenmeleri de iddiaları güçlendirdi.

Ancak şarkıcının bu aşka girişmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Matty'in yıllar boyunca kadın düşmanı olarak damgalanmasının yanında bir itirafı da yeniden konuşulmaya başlandı.

Matty Healy'in ‘siyahi kadınların şiddet gördüğü ve aşağılandığı bir porno sitesini izleyip mastürbasyon yaptığı itirafı herkesi şoke etti. Hem Healy hem de Taylor Swift'e tepki yağıyor.



