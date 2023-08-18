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Taylor Swift'in hayatı ve şarkıları psikoloji dersine konu olacak

18.08.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in şarkıları ve hayatı ABD'deki bir üniversitede psikoloji dersinde işlenecek.

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar Eras turnesiyle gündemde. Şu sıralar dünya turnesiyle oldukça meşgul olan şarkıcı, yeni albüm müjdesi de verdi. Şarkıcı daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.

Turne kapsamında binlerce hayranıyla bir araya gelen Swift'in hayatı ve şarkıları ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı derste işlenecek.

AMAÇLARI HAYATINI ANALİZ ETMEK DEĞİL

ASU News'un haberine göre, dersi verecek olan psikoloji bölümü doktora öğrencisi Alexandra Wormley, dersin Taylor Swift'in çalışmalarını, ilişkilerini ve hayranlarını sosyal psikoloji kapsamında işleyeceklerini belirtti. Wombley, dersin amacının şarkıcının hayatını analiz etmek olmadığını söyledi.

Dersin Swift'in ne kadar sevildiği veya sevilmediği üzerine olmadığını belirten Wombley, şarkıcının Arizona eyaletinin Glendale'deki konserinin kendisine ilham olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Çok sıkı bir Swift hayranı olmadığını itiraf eden ders eğitmeni, sosyal psikolojiyi şarkıcının yaşamı ve çalışmaları üzerinden öğretmenin daha ilgi çekici olacağı kanaatinde.

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