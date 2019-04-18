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Tayvan’da 6.1 büyüklüğündeki depremden görüntüler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Tayvan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyada ise depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çin meteorolojik araştırma ve tahmin kurumu, merkez üssü Hualian'ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise Tayvan’da meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini belirtti. Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Deprem nedeniyle şehirde metro hizmeti askıya alınırken doğu kıyılarında okullar tatil edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise depremin şiddetini ortaya koydu. (İHA)

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Tayvan deprem görüntü

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