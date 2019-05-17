Tayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

Bazı eşcinsel hakları savunucuları, kabul edebilecekleri tek metnin kabul edilen tasarı olduğunu söylüyordu.

Ancak hükümetin kısıtlı bir şekilde de olsa çocuk evlat edinme hakkı da veren tasarısı 27'ye karşı 66 oyla kabul edildi.

Muhafazakâr milletvekilleri tarafından hazırlanan diğer iki tasarıda, eşcinsel birlikteliklere "evlilik" değil, "eşcinsel aile ilişkileri" veya "eş cinsel birlikler" deniyordu.

TASARIDA NE VAR?

24 Mayıs'ta dolacak süre öncesi parlametoda eşcinsel birliktelikleri yasallaştıran üç farklı tasarı görüşüldükten sonra, en ilerici olduğu belirtilen hükümetin tasarısı onaya sunuldu.

2017'de ülkenin Anayasa Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin evlenme hakkı olduğuna hükmetmiş ve parlamentoya da böyle bir karar alması için iki yıllık süre verimişti.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

2017'de Tayvan Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftlerin yasal olarak evlenme hakkına sahip olduğuna hükmetti.

Daha sonra da gerekli değişikliklerin yapılması için iki yıl süre verdi.

Ancak bu karar halktan tepki gördü ve hükümet bu konuyla ilgili bir dizi referandum yaptı.

Referandum sonuçları, Tayvan halkının çoğunun eşcinsel evliliklerine karşı oldğuunu gösteriyordu ve halkoylamalarında evlilik "erkek ve kadın arasındaki birliktelik" diye tanımlandı.

Sonuç olarak, Tayvan medeni hukuktaki evlilik tanımını değiştirmeyeceğini ve bunun yerine eşcinsel evlilikler için özel bir yasa yapılacağını açıkladı.

BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERE KIYASLA DURUM NE?

Tayvan, eşcinsel hakları alanında Asya'da öncü ülkelerden biri ve Taipei'de düzenlenen onur yürüyüşüne bölge ülkelerinden LGBT grupları katılıyor.

Vietnam 2015'te eşcinsel evliliklerin kutlanması yasallaştırdı, ancak bu evliliklerin kendisine yasal statü vermedi.

Çin'de eşcinsel evlilikler yasadışı, ancak ülke eşcinselliği 1997'de suç olmaktan çıkarttı ve üç yıl sonra akıl hastalıkları listesinden de kaldırdı.

Diğer Asya ülkelerinde de LBGT'lere yönelik daha hoşgörülü bir tavır benimseniyor.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme Eylül 2018'de eşcinsel cinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkartmıştı.

Ancak geçen Nisan'da, Brunei eşcinsel ilişkiye ve zinaya recm cezası öngörün Şeriat hukukunu uygulamaya soktu.

