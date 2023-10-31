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  4. Taze anne Aslı Enver'den makyajsız filtresiz paylaşım! Doğal haline beğeni yağdı

Taze anne Aslı Enver'den makyajsız filtresiz paylaşım! Doğal haline beğeni yağdı

31.10.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği 'Mine' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver dört ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde zamanının tamamını kızı Elay ile geçiren Enver makyajsız filtresiz paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Taze anne Aslı Enver'den makyajsız filtresiz paylaşım! Doğal haline beğeni yağdı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık gündem olan Aslı Enver geçtiğimiz yıl Berkin Gökbudak ile evlendi ve dört ay önce de kızı Elay'ı kucağına aldı. Şimdilerde vaktinin tamamını kızı ile geçiren Enver sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Zaman zaman eşi ve kızıyla birlikte paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu defa makyajsız ve filtresiz halini takipçileriyle paylaştı. Enver'in doğal hali sosyal medyada beğeni topladı.

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39 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada paylaşılıp, 'Bu kadar güzellik fazla değil mi?', 'Ne kadar doğal. Filtresiz güzel olunuyor.' şeklinde övgüler yapıldı.

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Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

Aslı Enver 3

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