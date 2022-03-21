Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında çıkan 100 bin TL'lik, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?" sorusunun yanıtı merak edildi. İşte yanıtı...
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