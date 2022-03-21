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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

21.03.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında çıkan 100 bin TL'lik, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?" sorusunun yanıtı merak edildi. İşte yanıtı...

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

A-) Armut

B-) Kayısı

C-) Kiraz

D-) Erik

Doğru Cevap : B seçeneği, 'Kayısı"


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Kenan İmirzalıoğlu
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