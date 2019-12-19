Tecavüz edip videoya çektiği kadın intihar etti!

'Avustralya canavarı' olarak bilinen, geçen Haziran ayında yakalanan, 8’i kadın, 1’i çocuk 9 kişiye tecavüz eden Mustafa Kayırıcı’nın son kurbanının 22 yaşındaki model Dasha Volnoukhin olduğu dava üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

Volnoukhin, Kayırıcı hâkim karşısına çıkmadan önce Mayıs 2018’de intihar ettiğinde dava dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.

Geçen günlerde bu sürenin dolmasının ardından gerçekler gün yüzüne çıktı.

28 yaşındaki Kayırıcı, o dönemde eskortluk yapan Volnoukhin ile Sydney kentinin Parramatta bölgesindeki bir dairede bir müşteri gibi buluştu.

27 Mayıs 2016'da meydana gelen korkunç olayda, kapıdan girdiği anda bıçağını çekerek Volnoukhin’e saldıran Kayırıcı, genç kadına tecavüz etti.

O anların videosunu telefonuyla kaydeden Kayırıcı, Volnoukhin’in üzerindeki paraları da alıp kaçtı.

Aslen Kanadalı olan 22 yaşındaki Dasha Volnoukhin, 2015 yılının eylül ayında Avustralya'ya taşınmıştı.

Soygun ve yaralama da dahil 42 ayrı olayla suçlanan Kayırcı’nın 2044’e kadar hapisten çıkamayacağı açıklandı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kayırıcı'nın kurbanları arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor.

