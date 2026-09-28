Tecavüz iddiası üniversiteyi karıştırdı! Araçlar ateşe verildi, kampüs savaş alanına döndü

Hindistan’daki Lovely Professional University’de bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiası kampüsü karıştırdı. Polis, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatırken, üniversite yönetimi sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Olayın ardından öğrenciler protesto gösterileri düzenlerken, gösterilere polisin müdahalesi damga vurdu. Yaşanan olaylar sonrası üniversitede eğitime 10 gün ara verildi.

PROTESTOLAR BÜYÜDÜ

Protestolar, 27 Eylül''de 3 No'lu Kız Öğrenci Yurdu'nda başladı. Öğrenciler arasındaki iddialara göre, 23 Eylül civarında kampüs dışından geldiği öne sürülen bir tesisatçı ya da çalışan, yurttaki bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulundu. Öğrenciler ayrıca yurt görevlilerinin olaydan haberdar edildiğini ancak gerekli adımların atılmadığını öne sürdü.

İddiaların öğrenci grupları ve sosyal medya üzerinden hızla yayılması üzerine farklı yurtlarda kalan öğrenciler de gösterilere katıldı. Kalabalık daha sonra üniversitenin ana girişine doğru ilerleyerek yönetimden açıklama ve hesap verilmesini istedi.

Ancak haberde özellikle vurgulandığı üzere, cinsel saldırı iddiası şu aşamada doğrulanmış değil. Polis soruşturması devam ederken üniversite yönetimi iddiaları reddediyor.

Gösteriler yalnızca cinsel saldırı iddiasıyla sınırlı kalmadı. Öğrenciler kadınların kampüsteki güvenliği ve yurt yönetimine ilişkin daha geniş çaplı taleplerde bulundu.

Öğrenciler, iddiaların şeffaf biçimde soruşturulmasını, sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılmasını, kız öğrenci yurtlarında güvenliğin artırılmasını ve kadın öğrencilerin kaldığı alanlarda yalnızca kadın personel görevlendirilmesini talep etti. Ayrıca yurt yönetiminin olası ihmallerinin araştırılması ve protestolara katılan öğrencilerin üniversite tarafından herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağı konusunda güvence verilmesi istendi.

Bazı öğrenciler rektör yardımcısının özür dilemesini ve yurt sorumlusunun istifa etmesini de talep etti.

PROTESTOLAR ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

Haberde yer alan bilgilere göre bazı göstericiler üniversitedeki camlara zarar verdi. Bazı araçların ateşe verildiği, kampüs içerisindeki bazı işletmelerin de hasar gördüğü bildirildi.

Öğrenciler sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Jalandhar-Phagwara Ulusal Karayolu'nun 44 numaralı bölümünü trafiğe kapattı. Polis ekipleri bölgeye gelerek yolu açmaya çalıştı. Akşam saatlerinde olaylar daha da büyüdü. Polis ekiplerine ve araçlarına taş atıldığı öne sürülürken, polis kalabalığa copla müdahale etti. Olaylarda öğrenciler ve polisler arasında yaralananların olduğu bildirildi. İki polis aracının da ateşe verildiği belirtilirken kampüse takviye güvenlik güçleri gönderildi.

Pencap Emniyet Genel Müdürü Gaurav Yadav, 28 Eylül'de üniversiteyi ziyaret etti. Yadav, polisin olaylar sırasında itidalli davrandığını savunurken, vandalizm olaylarına karışanlar hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

Lovely Professional University yönetimi ise sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların yanıltıcı ve yanlış olduğunu söyledi.