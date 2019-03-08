Tecavüz mağduru, saldırganını ateşe verdi!

Kolkata'da yaşanan olay sırasında kadının çocukları evde değildi.
Adam tecavüzün ardından kadının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Fakat tecavüzcünün vahşi planı umduğu gibi gitmedi. Kadın adamı da alevlerin içinde çekince adam da yanmaya başladı.
Hastaneye kaldırılan adam burada can verirken, tecavüz mağduru kadının tedavisi sürüyor.
Tecavüz, Hindistan'da oldukça yaygın bir suç. 2016 yılındaki verilere göre her gün ülkede en az 100 tecavüz vakası rapor edildi.
Yargının yavaş tecelli ediyor oluşu da ülkede eleştirilen bir başka durum.
2017 yılında yargının davayı karara bağlayamamasından cinnet getiren bir kadın, sürekli onu takip eden sapığının penisini koparmıştı.
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