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  4. Tecavüzcü kapıda davulla karşılandı! Didem Soydan isyan etti

Tecavüzcü kapıda davulla karşılandı! Didem Soydan isyan etti

21.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Tecavüzcü kapıda davulla karşılandı! Didem Soydan isyan etti

Z.Ç. adlı genç kız amcası Osman Ç. tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradı. Sapığın tutuksuz yargılanması gündeme bomba gibi düştü. Ünlü model Didem Soydan da yaşanan bu olaya isyan etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., (28) ailesi tarafından kapıda davul zurna ile karşılandı.

Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandıYeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı

Bu olay sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve gündem oldu. Ünlü model Didem Soydan da yaşanan bu olaya isyan etti. Sık sık verdiği pozlar sebebiyle eleştirilere maruz kalan Didem Soydan açıklamasında "Yeğenine tecavüz eden ve tecavüzü mahkemece kanıtlanan amcayı dışarı salan yargı? Ve onu davul zurna eşliğinde karşılayan ailesi? Sonra ahlaksız olan, sapık olan biz olalım. Peki olalım. Sesimiz çıktıkça terörist, Fetöcü, ahlaksız biz olalım. Peki" dedi.

Ekran Alıntısı

Didem Soydan'ın bu isyanına çok sayıda beğeni geldi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O Ailenin Sapıklığı, Senin gibilerin Teşhirciligini örtbas etmek için bir bahane olmamalı
Doğru demiş
kimseye güven diye bişey kalmadı

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