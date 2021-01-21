Tecavüzcü kapıda davulla karşılandı! Didem Soydan isyan etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., (28) ailesi tarafından kapıda davul zurna ile karşılandı.

Bu olay sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve gündem oldu. Ünlü model Didem Soydan da yaşanan bu olaya isyan etti. Sık sık verdiği pozlar sebebiyle eleştirilere maruz kalan Didem Soydan açıklamasında "Yeğenine tecavüz eden ve tecavüzü mahkemece kanıtlanan amcayı dışarı salan yargı? Ve onu davul zurna eşliğinde karşılayan ailesi? Sonra ahlaksız olan, sapık olan biz olalım. Peki olalım. Sesimiz çıktıkça terörist, Fetöcü, ahlaksız biz olalım. Peki" dedi.

Didem Soydan'ın bu isyanına çok sayıda beğeni geldi.



