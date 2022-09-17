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Tecavüzden hüküm giyen Harvey Weinstein hakime yalvardı! "Çürük dişlerimi çekmeyin"

17.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel taciz suçlarıyla hüküm giyen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hapishane sağlık görevlilerinin çürük dişlerini çekeceğinden ve doldurmadan bırakacağından korktuğu için özel bir dişçiye gitmeyi talep etti.

Tecavüzden hüküm giyen Harvey Weinstein hakime yalvardı! "Çürük dişlerimi çekmeyin"

Bir zamanların en gözde Hollywood film yapımcısı olan Harvey Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmasından bu yana cezaevinde.

70 yaşındaki Weinstein, hapishane sağlık görevlilerinin çürük dişlerini çekip ağzında boşluklar bırakması yerine özel bir dişçiye gitmesine izin verilmesi için hakime yalvardı.

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Mahkemede "Bu acil bir durum, dişçi ücretini ben karşılayacağım. Sadece bir kere yolculuk olacak" diyen Weinstein, “Her gün acı çekiyorum. Çürüklerim var ve dişlerim eksik olduğu için yemek yiyemiyorum" dedi.

Avukatı Mark Werksman, hapishanedeki diş hekimlerinin, Weinstein’ın çürük dişlerini çekebileceğini ya da çürümeye bırakabileceklerini söyleyerek, yapımcının özel bir diş hekimini ziyaret etmesine izin verilmemesi durumunda bunun anayasal haklarının ihlali olacağını iddia etti. Ayrıca duruşmada Weinstein’ın dişlerinin eksik olmasının onu komik göstereceğini de sözlerine ekledi.

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Weinstein’ın, 2004 ve 2013 yılları arasında Los Angeles ve Beverly Hills’de beş kadınla ilgili 11 tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması için 10 Ekim’de yargılanması bekleniyor.

Ünlü yapımcı daha önce de taciz iddialarıyla yargılanmıştı. Annabella Sciorra’nın 1990’ların ortalarında tecavüz iddialarıyla dikkat çekmiş, ancak saldırıdan beraat etmişti. 1996’da Londra’da bir kadına yönelik uygunsuz saldırıyla ilgili olarak İngiltere’de de suçlandı. Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından Harvey Weinstein hakkında dava açılmasına izin verildiğini bildirdi.

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Davanın açılmasına neden olan iki uygunsuz saldırının 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz yıllarda yeniden taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Weinstein, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
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Hollywood'da birçok kadın ünlü, yapımcıya suçlama yöneltmişti. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek dahil olmak üzere yaklaşık 90 kadın Weinstein’ı taciz veya saldırı ile suçlamıştı.

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Harvey Weinstein
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