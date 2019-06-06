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Cinsel saldırıda bulunan saldırganın dilini ısırıp kopardı

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Cinsel saldırıda bulunan saldırganın dilini ısırıp kopardı

24 yaşındaki bir doktora hasta kılığına girmiş biri tecavüze kalkışınca, doktor kendini korumak için saldırganın dilini ısırıp kopardı.

Odadan can havliyle etrafı kan gölüne çevirerek kaçan adam acilen ameliyata alındı.

Polisi alarm durumuna geçiren olayda saldırgan aynı zamanda gözaltına alındı.

Ameliyatın ardından saldırgan demir parmaklıkların arkasına gönderildi.

Güney Afrika'da 2017-2018 yılları arasında 40 bin kadın tecavüze uğradı ancak uzmanlar bu rakamın sadece kayıt altına alınan vakalar olduğunu aslında 1 yıl içinde bu rakamın dört katı kadar tecavüz vakası yaşandığını söylüyor.

Öte yandan istatistikler Güney Afrika'da yaşayan kadınların %40'ının hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz saldırgan Dil

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