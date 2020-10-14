Tecavüze uğrayan annesini kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Endonezya’nın doğusundaki Aceh kentinde bir çocuk, annesinin yardım çığlıklarına uyandı. Çalıştığı için baba evden uzaktaydı. Saldırgan küçük çocuğu bıçakladı.

Anne, eşiyle birlikte hastanede tedavi görüyor.



Şüpheli, saldırıdan iki gün sonra tutuklandı.



Cuma gecesi gerçekleşen olay sonrası, saldırgan çocuğun cesediyle birlikte evden kaçtı, ceset Pazar sabahı eve yakın bir kanalda suyun üstünde bulundu. 35 yaşındaki Samsul adlı şüpheli de Pazar günü eve yakın bir tarlada bulunduktan sonra tutuklandı.

Şüpheli, tutuklanmamak için polisle çatıştı, ancak polisler tarafından bacağından vurularak yakalandı. Soruşturmayı yürüten polis müfettişi Arief Sukmono Wibowo, Samsul’un cinayet suçuyla 15 yıl hapis yattığını ve birkaç ay önce serbest bırakıldığını belirtti.

Saldırgan, kurbanın evinin yakınlarında bulundu.



Samsul, cinayet nedeniyle 15 yıl hapis cezasının ardından birkaç ay önce serbest bırakılmıştı.



Polisle çatışan saldırgan, saklandığı tarlada tutuklandı.



Olayla ilgili açıklama yapan polis, ölü olarak bulunan çocuğun tüm vücudunda bıçak yaraları olduğunu söyleyerek “Omzunda, kolarında, boynunda, yüzünde, göğsünde ve parmaklarında bıçak yaraları vardı” dedi.