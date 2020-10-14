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Tecavüze uğrayan annesini kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Annesini tecavüzcünün elinden kurtarmak isteyen 9 yaşında bir çocuk, bıçaklanarak öldürüldü.

Tecavüze uğrayan annesini kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Endonezya’nın doğusundaki Aceh kentinde bir çocuk, annesinin yardım çığlıklarına uyandı. Çalıştığı için baba evden uzaktaydı. Saldırgan küçük çocuğu bıçakladı.
Anne, eşiyle birlikte hastanede tedavi görüyor.
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Şüpheli, saldırıdan iki gün sonra tutuklandı.
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Cuma gecesi gerçekleşen olay sonrası, saldırgan çocuğun cesediyle birlikte evden kaçtı, ceset Pazar sabahı eve yakın bir kanalda suyun üstünde bulundu. 35 yaşındaki Samsul adlı şüpheli de Pazar günü eve yakın bir tarlada bulunduktan sonra tutuklandı.

Şüpheli, tutuklanmamak için polisle çatıştı, ancak polisler tarafından bacağından vurularak yakalandı. Soruşturmayı yürüten polis müfettişi Arief Sukmono Wibowo, Samsul’un cinayet suçuyla 15 yıl hapis yattığını ve birkaç ay önce serbest bırakıldığını belirtti.
Saldırgan, kurbanın evinin yakınlarında bulundu.
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Samsul, cinayet nedeniyle 15 yıl hapis cezasının ardından birkaç ay önce serbest bırakılmıştı.
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Polisle çatışan saldırgan, saklandığı tarlada tutuklandı.
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Olayla ilgili açıklama yapan polis, ölü olarak bulunan çocuğun tüm vücudunda bıçak yaraları olduğunu söyleyerek “Omzunda, kolarında, boynunda, yüzünde, göğsünde ve parmaklarında bıçak yaraları vardı” dedi.

Polis, Samsul’un saldırıyı önceden planladığını söyleyerek “Şüpheli, kurbanın kocasının evde olmadığını, geceleri karides avlamak için işe gittiğini biliyordu. Saldırgan tecavüze başladığında, çocuk annesinin seslerine uyandı. Fail kurbanı taşıdığı keskin bir silahla öldürdü” dedi.

Polisin açıklamalarına göre, Samsul küçük çocuğu öldürdükten sonra anneye tecavüz etmeyi sürdürdü. Saldırgan, çocuğun cesediyle olay yerinden kaçtığı sırada, anne de polisi aramaları için komşularını alarma geçirdi.

Polis müfettişi Arief, Samsul’un azılı bir suçlu olduğunu ve bu yılın başında tahliye edildiğini söyleyerek “Saldırgan daha önce hapisteydi. Amacımız bu saldırganın ölüm cezası alması” dedi.

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