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Tecessüs ne demek? Tecessüs kelimesnin TDK sözlük anlamı nedir?

Tecessüs sözcüğü dilimize Arapça'dan geçen sözcükler arasında yer alır. Kelime Arapça kökenli olsa da dilimizde de yerleşik bir anlama sahiptir. Tecessüs çok fazla kullanılmayan ve bilinmeyen bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Peki, Osmanlı döneminde Divan şairleri tarafından sıklıkla kullanılan Tecessüs ne demek?

Tecessüs ne demek? Tecessüs kelimesnin TDK sözlük anlamı nedir?
Defne Vera Şahin

Yabancı dillerden dilimize geçen pek çok sayıda kelimeyi bünyesinde barındıran Türkçe en fazla Arapça, Fransızca ve Farsça gibi dillerden kelimeleri içerir. Fakat bu durum herhangi bir sorun teşkil etmediği gibi aksine dilin zengin ifade seçeneği olarak değerlendirilir. Coğrafyası sebebiyle diğer dillerle de etkileşimde bulunan Türk dili bu açıdan oldukça zenginleşmiştir. Bu sözcükler arasında hepsinin anlamı bilinmeyebilir, bu nedenle sıklıkla araştırma konusu olur. Bu kapsamda anlamı merak edilen sözcüklerden biri de tecessüs kelimesidir.

Tecessüs kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük yaşam içerisinde çok fazla karşılaşılmayan tecessüs sözcüğünün Arapça kökenli olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Türkçe sözlükte de yer alan bir kelimedir. Fakat kullanımı yaygın değildir.

Tecessüs kelimesi çoğunlukla yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Sözcüğün görüldüğü kaynaklar genellikle edebi eserlerdir. Bu kelime ile ilk defa karşılaşan kişiler tecessüs TDK anlamını araştırmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na ait kaynaklar incelendiğinde tecessüs anlamı ‘Merakını gidermeye çalışmak, kişiyi ilgilendirmeyen bir durumu öğrenmeye çalışması’ biçiminde ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda tecessüs sözcüğü genellikle diğer kişilerin gizli yönlerini öğrenmeye yönelik merakı ifade etmek için kullanılır. Bu tür sözcükleri daha iyi anlamak için cümle içerisindeki kullanımlarını öğrenmek de oldukça önemlidir.

Tecessüs sözcüğünün cümle içerisindeki örnek kullanımları şu şekildedir:

  • "Başkalarının hayatına dair bu kadar tecessüs göstermen hiç hoş değil."
  • "Onun sürekli etrafındaki insanların özel meselelerine tecessüs etmesi, herkesin rahatsız olmasına neden oluyordu."
  • "Tecessüs, insanı bazen istemediği gerçeklerle karşı karşıya bırakabilir."

Bu örneklerde de sözcüğün anlamına uygun olarak aşırı merakın olumsuz bir ifadeyle anlatılması görülür.

Bu tür kelimelerin anlamları hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. Bu sayede herhangi bir yerde karşılaşıldığında daha iyi anlaşılabilir. Bununla beraber günlük yaşam içerisindeki ifade seçeneklerini çeşitlendirir. Bu tür kelimelerin cümle içerisindeki kullanımlarını daha iyi idrak edebilmek için TDK tarafından yayımlanan Türkçe sözlük incelenmelidir.

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sözlük tdk
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