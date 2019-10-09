'Tedavi edeceğim' deyip taciz etmişti! Cezası belli oldu

Van'da 4 yıl önce yüzde 25 zihinsel engelli kız çocuğu, kanama şikayetleri görülmeye başlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneden sonuç alamayan aile, o dönem 15 yaşında olan kızlarını, bitkisel yöntemlerle tedavi yaptığını iddia eden Ö.B.'ye götürdü. İddiaya göre aralıklarla ailenin evine giden Ö.B., bir süre sonra engelli kızın tedavisini yalnız yapmak istediğini söyledi. Odada yalnız kaldığa çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Aile, şikayetleri geçmeyan çocuğu, 2017 yılında tedavi için İstanbul'a götürdü. Burada yapılan muayenede, çocuğun cinsal istismara uğradığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ö.B., adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Ö.B. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından dava açıldı.

Ailenin başvurduğu Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) Aktivisti Gülmay Gümüşhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Van Barosu avukatları ile birlikte çocuğa psiklolojik destek sağladı.