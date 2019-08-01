Tehlike uzak değil! Bu iki fotoğraf 10 gün arayla çekildi

İklim bilimciler, yıllar boyu Avrupa'nın gitgide daha da çok sıcaklık dalgası yaşayacağı konusunda insanları uyardı. Ancak deneyimli bir dağcı olan Mestre, iklim değişikliğine bu şekilde ilk defa tanıklık etti.

Gölün, haziran sonunda Avrupa'da meydana gelen yoğun sıcaklık dalgasında oluştuğu düşünülüyor. Ancak problem şu ki, 10 gün öncesinde bu göl ortada yoktu. "Artık alarmı çalma zamanı geldi.. Problem ne mi? Bu fotoğraflar sadece 10 gün arayla çekildi. Bu 28 Haziran'da çekildi, ikinicisi ise Paul Todhunter tarafından paylaşıldı. Dent du Géant ve Aiguilles Marbrées'in tabanında çökerek, eriyip ve göl oluşması için yalnızca 10 günlük aşırı sıcaklık yeterli oldu. Bildiğim kadarıyla, böyle bir şey ilk defa meydana geliyor."

Mestre, IFLScience ile yaptığı röportajda gölü 3,400 metre yükseklikte bulması konusunda şaşırdığını söyledi. Nedeni ise gölün, 3.400-3.500 metrelik alanda, 2500-200 metre yüksekliğindeki Alpler'in kar hattının hemen üstünde yer alması: "Bu yükseklikte buz ve kar bulmanız gerekiyor, sıvı su değil. Böyle bir yükseklikte kaldığımız çoğu zaman, su şişelerimizdeki su donmaya başlar...Orada, Haziran, Temmuz ve hatta Ağustos aylarında oldukça fazla kez bulundum ve orada hiç sıvı su görmedim, ve sadece Mount Blanc dağ kitlesi hakkında konuşmuyorum, Alpler'in etrafındaki birçok dağda bulundum. En sıcak günlerde bile, biraz kar erimesi görebilirsiniz ama hepsi o kadar."

2015'TE DE BİR GÖL TESPİT EDİLMİŞTİ

2015 yılında buzul bilimci Ludovic Ravanel, bundan daha küçük boyutlarda bir göl tespit etmişti. Gölün oluşumunun iklim değişikliği ile bağlantılı olduğu konusunda uyardı, ancak durum o zamandan beri daha da kötüleşti. Bugüne kadarki veriler doğrultusunda, geçtiğimiz haziran ayı gelmiş geçmiş en sıcak haziran ayı olmuştu.

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE

AB’nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi sıcaklığın, ortalama Avrupa sıcaklığının 2°C üzerinde olduğunu iddia ediyor. Normalin üzerindeki 6 ve 10 derece arasındaki sıcaklıklarla birlikte, Fransa, İspanya ve Almanya, alışılmış sıcaklığın daha fazlasını deneyimledi.

