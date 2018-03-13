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Tehlikeli Karım dizisinin yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2018 01:47 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni dizisi "Tehlikeli Karım"ın yayın günü belli oldu. Yapımcılığını MF Yapım'ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar'ın yazdığı Tehlikeli Karım, 25 Mart Pazar günü izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tehlikeli Karım dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tehlikeli Karım dizisinin başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

"ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK ASLA AYRILMAYACAĞIZ!"
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tehlikeli Karım'dan bir tanıtım daha geldi. Farklı hikayesiyle dikkat çeken dizinin ekrana gelen yeni tanıtımında Alper (Seçkin Özdemir) gözyaşları içinde düğün görüntülerini izliyor. Karısına bir şey yapmadığını savunan Alper, karısı Derin'den (Gonca Vuslateri) giderek uzaklaşıyor. Sevgilisi Seda'nın (Bige Önal), Alper'e "Ben diyorum ki zehirleyelim!" sözleri dizinin gerilim dolu hikayesinden ipuçları verirken, Polis Fırat'ın (Mustafa Üstündağ) "Fakir oğlan zengin kızla evlenir. Sonra kendine bir sevgili yapar. Ne paradan vazgeçer ne de sevgiliden!" sözleri dikkat çekiyor. Derin ve Alper'in romantik anları heyecanı yükseltirken, karı kocanın birbirine verdiği "Ölüm bizi ayırana dek asla ayrılmayacağız" sözünün nelere sebep olabileceği merakla bekleniyor.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!

Tehlikeli Karım 25 Mart Pazar saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

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