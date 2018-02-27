Tehlikeli Karım ilk fragman yayınlandı! İşte Tehlikeli Karım oyuncuları ve konusu (Ne zaman başlıyor?)

Show TV'de yakında başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile Tehlikeli Karım dizisinde kimler oynuyor, ne zaman başlayacak merak edilmeye başlandı. Tehlikeli Karım dizisinde başroldeki Derin karakterinin kocasını kendisini aldatırken yakalaması ve sonrasında Derin'deki değişimleri ekrana getiriyor. Peki Tehlikeli Karım oyuncuları kimler? Konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Tehlikeli Karım ilk fragmanı...

TEHLİKELİ KARIM İLK TANITIMI

"HERKESTEN KAÇABİLİRSİN AMA KARINDAN ASLA!"

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tehlikeli Karım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Ses getirecek hikayesinin ilk sinyallerini veren Tehlikeli Karım’ın tanıtımı yakalama sahnesiyle nefes kesti. Alper’in (Seçkin Özdemir), sevgilisi Seda (Bige Önal) ile birlikte polis Fırat (Mustafa Üstündağ) ve ortağı İpek’ten (Nilay Erdönmez) kaçmaya çalıştığı anlar heyecanı yükseltirken, Seda’nın “Seni yarı yolda bırakacağımı mı sandın?” sözleri dikkat çekti. Attıkları kokteyl şişesiyle Fırat’tan kaçmayı başaran Alper ve Seda, karşılarında Derin’i (Gonca Vuslateri) buldu. Polisi atlatan fakat karşısında karısı Derin’i bulan Alper şoke olurken, Alper’i içi para dolu çantayla bekleyen Derin’in neler yapacağı merak uyandırdı.