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Tehlikeli Karım ilk fragman yayınlandı! İşte Tehlikeli Karım oyuncuları ve konusu (Ne zaman başlıyor?)

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2018 10:18 | Son Güncelleme

Tehlikeli Karım dizisi ilk fragmanı yayınlandı ve merak uyandırdı. Show TV'de yakında başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisi ilk fragmanı ile adından söz ettirmeyi başardı. Fragmanı izleyenler, Tehlikeli Karım oyuncuları kim, ne zaman başlıyor, konusu nedir merak etmeye başladılar. Aldatılan bir kadının neler yapabileceğini Tehlikeli Karım dizisinde izleyeceğiz. İşte Tehlikeli Karım fragmanı, oyuncu kadrosu, genel hikayesi...

Tehlikeli Karım ilk fragman yayınlandı! İşte Tehlikeli Karım oyuncuları ve konusu (Ne zaman başlıyor?)

Show TV'de yakında başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile Tehlikeli Karım dizisinde kimler oynuyor, ne zaman başlayacak merak edilmeye başlandı. Tehlikeli Karım dizisinde başroldeki Derin karakterinin kocasını kendisini aldatırken yakalaması ve sonrasında Derin'deki değişimleri ekrana getiriyor. Peki Tehlikeli Karım oyuncuları kimler? Konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Tehlikeli Karım ilk fragmanı...

TEHLİKELİ KARIM İLK TANITIMI

"HERKESTEN KAÇABİLİRSİN AMA KARINDAN ASLA!"

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tehlikeli Karım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Ses getirecek hikayesinin ilk sinyallerini veren Tehlikeli Karım’ın tanıtımı yakalama sahnesiyle nefes kesti. Alper’in (Seçkin Özdemir), sevgilisi Seda (Bige Önal) ile birlikte polis Fırat (Mustafa Üstündağ) ve ortağı İpek’ten (Nilay Erdönmez) kaçmaya çalıştığı anlar heyecanı yükseltirken, Seda’nın “Seni yarı yolda bırakacağımı mı sandın?” sözleri dikkat çekti. Attıkları kokteyl şişesiyle Fırat’tan kaçmayı başaran Alper ve Seda, karşılarında Derin’i (Gonca Vuslateri) buldu. Polisi atlatan fakat karşısında karısı Derin’i bulan Alper şoke olurken, Alper’i içi para dolu çantayla bekleyen Derin’in neler yapacağı merak uyandırdı.

TEHLİKELİ KARIM GENEL HİKAYESİ

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı! Dizi evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

TEHLİKELİ KARIM OYUNCULARI

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Tehlikeli Karım”ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

Tehlikeli Karım yakında Show TV’de başlıyor!

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