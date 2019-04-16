Tehlikeye aldırış etmeden kayalıklara sıkışan yılanı böyle kurtardı

Siverek İlçesinin hangi köyünde çekildiği tespit edilmeyen videoda, kış uykusundayken yağan yağmur suları altında kaldığı tahmin edilen yılanı fark eden çobanlar, yılanı sıkıştığı yerden tehlikeye aldırmadan kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarılma anını saniye saniye videoya çeken başka bir çobanın, anbean yaptığı Türkçe, zazaca karışık anonslar seyredenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, anonsu yapan çobanın performansı herkesi hayran bıraktı.

(İHA)

