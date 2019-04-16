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Tehlikeye aldırış etmeden kayalıklara sıkışan yılanı böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suyun içinde, taşlar arasında sıkışan yılanın çobanlar tarafından kurtarılma anı ve yaptıkları anonslu yorumlar seyredenleri gülmekten kırıp geçirdi.

Siverek İlçesinin hangi köyünde çekildiği tespit edilmeyen videoda, kış uykusundayken yağan yağmur suları altında kaldığı tahmin edilen yılanı fark eden çobanlar, yılanı sıkıştığı yerden tehlikeye aldırmadan kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarılma anını saniye saniye videoya çeken başka bir çobanın, anbean yaptığı Türkçe, zazaca karışık anonslar seyredenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, anonsu yapan çobanın performansı herkesi hayran bıraktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa yılan anons sosyal medya

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