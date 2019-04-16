Tehlikeye aldırış etmeden kayalıklara sıkışan yılanı böyle kurtardı

Siverek İlçesinin hangi köyünde çekildiği tespit edilmeyen videoda, kış uykusundayken yağan yağmur suları altında kaldığı tahmin edilen yılanı fark eden çobanlar, yılanı sıkıştığı yerden tehlikeye aldırmadan kurtarmak için çalışma başlattı.
Kurtarılma anını saniye saniye videoya çeken başka bir çobanın, anbean yaptığı Türkçe, zazaca karışık anonslar seyredenleri kahkahaya boğdu.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, anonsu yapan çobanın performansı herkesi hayran bıraktı.
(İHA)
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu
Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...
Meteoroloji 6 ili uyardı: Çok kuvvetli olacak
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum