Tek bardakta şifa! Kışın doğal kalkanı: Kilosu 130 lira

Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarının geleneksel lezzeti boza, Sakarya’da tezgahlardaki yerini aldı. İçerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini desteklediği, emziren annelerin süt oranını artırdığı belirtilen boza, hem lezzeti hem de şifa kaynağı olmasıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Mevsimlik bir içecek olan bozanın üretimi, ustaların yıllara dayanan deneyimiyle yeniden hız kazandı.

Sakarya'da havaların soğumasıyla kış aylarının geleneksel lezzeti boza, üretimi yapılarak vatandaşların beğenisine sunulmaya başlandı. İçerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini destekleyen boza, lezzeti ve şifasıyla kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor.

Kentte 20 yılı aşkın süredir boza üretimi yapan Talat Pehlivan, bozanın mevsimlik bir içecek olduğunu belirterek, yapımında mısır unu, az miktarda buğday unu, şeker, su ve zerdeçal kullanıldığını anlattı.

"EMZİREN ANNELERİN SÜT ORANINI ARTIRIR"

Bozanın sağlık açısından faydalarına değinen Pehlivan, "Kış aylarında tercih edilmesinin sebebi, vitamin oranı fazla olduğundan dolayıdır. Bağışıklık güçlendirir ve soğuk algınlığına iyi gelir. Kanser, iltihaplı hastalıklar, mantar hastalıklarına ve bağırsaktaki hastalıklara çok iyi geliyor. Aynı zamanda emziren annelerin süt oranını artırır" diye konuştu.

Pehlivan, bozanın ideal saklama sıcaklığının 7 derece olduğunu, yaz aylarında muhafaza edilmesinin zorlaştığını ve tadında ekşime ile pütürlenme olabileceği için kışın tüketilmesinin daha uygun olduğunu kaydetti.

MERMERDE MUHAFAZA EDİLİYOR

İşletmeci Turhan Şen ise bozanın tazeliğini koruması için mermer haznelerde satışa sunulduğunu ifade etti. Mermerin soğuk tutma özelliği sayesinde bozanın hemen mayalanmasının ve asit üretmesinin engellendiğini aktaran Şen, "Aynı zamanda estetik açıdan da bu şekilde muhafaza etmek daha iyi oluyor. Boza bekledikçe mayalanır, mayalandıkça ekşimeye başlar ve asit üretir. Mermer dayanıklı olduğu için mermeri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Serin ortamda saklandığında yaklaşık 10 gün tüketim ömrü bulunan bozanın kilogramı 130 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

