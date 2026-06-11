Tek bir aktivite yaptı 89 kilo verdi! İlham veren dönüşüm hikayesi

İngiltere'de yaşayan David Quinn'in hayatı, tartıda gördüğü rakam ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kabusa dönmüştü. 197 kiloya kadar çıkan Quinn, merdiven çıkmakta bile zorlandığını söylerken, futbolla tanışmasının ardından tam 89 kilo vererek adeta yeniden doğdu.

"Hayatımın en karanlık dönemindeydim" diyen Quinn, o günleri şöyle anlattı:

"En kilolu halimde kendimle ilgili her şeyden nefret ediyordum. Depresyondaydım. Bırakın futbol sahasında koşmayı, merdivenleri çıkmakta bile zorlanıyordum"

GÜNDE BİNLERCE KALORİ TÜKETİYORDU

David'in günlük beslenme alışkanlıkları da dikkat çekiciydi. Kahvaltı yapmayan ancak şekerli kahvelerle güne başlayan Quinn, gün boyunca cips, çikolata ve atıştırmalıklarla besleniyordu.

Öğle yemeklerinde birden fazla sandviç tükettiğini söyleyen David, akşamları ise paket servis yemekler ve birkaç kutu bira içtiğini belirtti.

Bu şekilde günde yaklaşık 3 bin kalori aldığını ifade eden Quinn, zamanla hem kilosunun hem de mutsuzluğunun arttığını söyledi.

FUTBOL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Eşinin gördüğü bir haber sayesinde kilo verme ve futbolu bir araya getiren bir programa katılan David'in hayatı bu noktadan sonra tamamen değişti.

Hem kilo vermeye hem de düzenli spor yapmaya başlayan Quinn, kısa sürede önemli bir dönüşüm yaşadı.

Şimdilerde kahvaltıda daha kontrollü beslenen, öğünlerini planlayan ve sağlıklı yemekler tercih eden David, disiplinli yaşam tarzının sonuçlarını aldığını söylüyor.

TAM 89 KİLO VERDİ

197 kilodan 108 kiloya düşen David Quinn, toplamda 89 kilo vermeyi başardı.

Kilo verme sürecinin yalnızca fiziksel görünümünü değil, hayatını da değiştirdiğini söyleyen Quinn, "Hayatımı geri kazandım. Şu an hayatım boyunca olduğum en mutlu dönemi yaşıyorum" dedi.

ŞİMDİ BAŞKALARINA İLHAM VERİYOR

Bir zamanlar kendi kilosuyla mücadele eden David, bugün aynı sorunu yaşayan erkeklere koçluk yapıyor. Deneyimlerini paylaşarak diğer insanlara destek olan Quinn, kilo verme yolculuğunun kendisine ömür boyu sürecek dostluklar ve yeni fırsatlar kazandırdığını ifade etti.