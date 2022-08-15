Tek bir harf hatasıyla hayatı değişti! Ev satın aldı bir anda milyoner oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinin kuzeydoğusundaki Sparks bölgesinde bulunan bir mülkü satın almak için ismi açıklanmayan bir kadın işlemlere başladı. Ev sahibiyle aralarındaki pazarlık sonrasında kadın evi için 594 bin dolar ödedi. Banka aracılığıyla parayı ev sahibine gönderen kadın, devlet evraklarında yapılan bir hatayla bütün mahallenin sahibi olduğunu öğrendi.

TEK BİR HARF HATASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Kadın evin sahibi olduktan sonra Washoe County değerlendirme uzmanına raporları sundu. Raporda kadının fazladan 84 mülkü ve yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen iki ortak alanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Washoe County'nin baş denetçi yardımcısı Cori Burke mevcut hatanın ev satışı sırasında aracı olan bir şirket çalışanının satış metninde mahalledeki blokların kodlarıyla ilgili hata yapması sonucu oluştuğunu belirtti.



