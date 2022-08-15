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Tek bir harf hatasıyla hayatı değişti! Ev satın aldı bir anda milyoner oldu

15.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın 594 bin dolar değerindeki bir evi satın almak için yasal işlemleri başlattı. Ancak evi satan şirketin yaptığı harf hatası kadının hayatını bir anda değiştirdi. Çünkü ismi açıklanmayan kadın bir ev parasına 84 mülklük mahallenin sahibi oldu. Hatanın düzeltilmesi için başvurduğunu dile getiren kadın büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Tek bir harf hatasıyla hayatı değişti! Ev satın aldı bir anda milyoner oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinin kuzeydoğusundaki Sparks bölgesinde bulunan bir mülkü satın almak için ismi açıklanmayan bir kadın işlemlere başladı. Ev sahibiyle aralarındaki pazarlık sonrasında kadın evi için 594 bin dolar ödedi. Banka aracılığıyla parayı ev sahibine gönderen kadın, devlet evraklarında yapılan bir hatayla bütün mahallenin sahibi olduğunu öğrendi.

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TEK BİR HARF HATASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

KAPAK2

Kadın evin sahibi olduktan sonra Washoe County değerlendirme uzmanına raporları sundu. Raporda kadının fazladan 84 mülkü ve yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen iki ortak alanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Washoe County'nin baş denetçi yardımcısı Cori Burke mevcut hatanın ev satışı sırasında aracı olan bir şirket çalışanının satış metninde mahalledeki blokların kodlarıyla ilgili hata yapması sonucu oluştuğunu belirtti.

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