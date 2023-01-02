Tek bir kelime Çince bilmiyordu! Hipnotize edildi... Uyandığında Çince şarkı söylemeye başladı

Ben Wright ve kız arkadaşı Monica McGrudden, 2023'ün ilk gününde İskoçya’daki bir barda hipnoz gösterini izlemeye gittiler. Sertifikalı hipnozcu Steven Cairns tarafından gerçekleştirilen şovda gönüllü olan Ben Wright, kız arkadaşının sosyal medyadan paylaştığı bir videoda eline mikrofonu alarak Çince “Sweet Caroline” şarkısını söyledi. Sevgilisinin hiç Çince bilmediğine dikkat çeken Monica gönderisine, “Uyandığında Çince şarkı söylemeye başladı” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Dürüst olmak gerekirse inanılmaz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yanlış ellerde kullanıldığında gerçekten inanılmaz bir güç” yorumunu ekledi.