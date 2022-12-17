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Sosyal medyada gündem olan anlar! Iphone 14 almaya giderken paylaştı... “Bismillah diyerek kaldırıyorum”

17.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta paylaşılan video kısa sürede gündem olmayı başardı. Bir kullanıcının Iphone 14 almaya giderken çektiği video sosyal medyanın ilgisini çekerek 319 bin izlenmeye ulaştı. Yeni telefonunu açarken genç kadının “Bismillah diyerek kaldırıyorum” ifadesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyal medyada cep telefonların fiyatlarına yönelik yapılan videolara bir yenisi daha ekledi. Iphone 14 almak için bir teknoloji firmasına giden genç kadın o anları eğlenceli bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni telefonuyla kavuşma anlarını paylaştığı gönderisine sosyal medya kullanıcısı, “IPhone 14 almaya gidip 5 parasız kalıyoruz” notunu ekledi.

“HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ”

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Telefon alma macerasının her anını çeken sosyal medya kullanıcısı “Hayatımın en güzel günü olduğu için o güne özel bir kombin yaptım ve mağazaya giriyoruz” dedi. Ardından ise telefon rengine karar verdiği ve yeni telefonuna kavuşup üzerindeki jelatini çıkarttığı anları da paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderide bazı kullanıcılar paylaşımı eğlenceli bulurken bazıları ise eleştirmeyi tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çok lazımdı” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Ekmek almaya gidiyor sanki” yorumunu yaptı.

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sosyal medya tiktok akıllıphone

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