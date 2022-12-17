“Refah seviyeleri o kadar yüksek ki...” diyerek paylaştı! Ev eşyalarının helikopterle taşındığı video gündem oldu... Sosyal medyayı salladı

İsviçre’de yaşayan bir Türk vatandaşının paylaşımı kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda 100 mterelik bir mesafeye taşınan İsviçreli bir ailenin taşınmak için helikopter kullanıldığı anlara yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İsviçrelilerin kısacık bir mesafeden taşınmak için bile helikopter kullandıklarını ifade eden paylaşımında İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşı genç kadın, “İsviçrelilerin refah seviyeleri o kadar yüksek ki...Kısacık bir mesafeden bile bir taşınma için helikopter kullanıyorlar arkadaşlar. Mesafe bence birkaç 100 metredir ama helikopterle taşıyorlar. Demek ki var..” dedi.

Sosyal medyadan dikkatleri çeken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Refahla alakası yok. Dağlık yerlerde inşaat malzemeleri taşımak için kullanıyorlar bunu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu refahtan ziyade görgüsüzlük” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Refah seviyesinden ziyade. Bazı yerlere araba ulaşımı yok. Rakımı yüksek yerlere doğayı koruma amaçlı sadece trenle ulaşabiliyorlar. Bu işler için helikopter kullanıyorlar. Gittik gördük” ifadelerini kullandı.