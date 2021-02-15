Tek bir paylaşım için servet talep eden dünyanın en çok kazanan Instagram ünlüleri!

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulaması sosyal medyada harcanan zamanı da arttırdı. Sosyal medyada gün geçtikçe ünlenen isimler kazançlarıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başardı. İşte sosyal medya kazançlarıyla dikkat çeken o isimler...

AIMEE SONG

5.6 milyon takipçisi bulunan Song, reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan yaklaşık 19 bin dolar kazanıyor. Ünlü ismin toplam Instagram gelirinin ise 444 bin dolar olduğu düşünülüyor.

TARA WHITEMAN

1.4 milyon takipçisi bulunan Milktea, reklam olarak yaptığı tel bir paylaşımdan 10 bin dolar ücret talep ediyor. Fenomen ismin toplam Instagram gelirinin ise 752 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Instagramda en çok takipçiye sahip ünlü isimler arasında sayılan model 38.5 milyon takipçisiyle göz dolduruyor. Kendine ait bir kozmetik markası bulunan Hadid reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan tahmini 86 bin dolar kazanıyor. Ünlü modelin toplam Instagram geliri 949 bin dolar olduğu biliniyor.

CAMILA COELHO

8.8 milyon takipçisi bulunan Coelho, reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan yaklaşık 28 bin dolar kazanıyor. Fenomenin Instagram toplam geliri ise 952 bin dolara olarak düşünülüyor.