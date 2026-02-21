Tek bir şart var: Seçilecek 5 kişiye ada verilecek!

İsveç, lüks kavramını yeniden tanımlamayı hedefleyen sıra dışı bir sosyal sorumluluk ve tanıtım projesini hayata geçirdi. Açıklamaya göre seçilecek 5 şanslı kişi, bir yıl boyunca kendilerine tahsis edilecek özel bir adada yaşam deneyimi yaşayacak.

Projeyle birlikte gerçek lüksün maddi zenginlik değil; doğa, sessizlik ve huzur olduğu mesajı verilmek isteniyor.

TEK ŞART: MİLYARDER OLMAMAK

Kampanyanın en dikkat çeken yönü ise başvuru sahiplerinin milyarder olmaması şartı. Yetkililer, bu kriterle deneyimin parayla satın alınamayacak bir yaşam felsefesine dayandığını vurgulamayı amaçlıyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylardan yalnızca bir dakikalık bir video çekmeleri isteniyor. Değerlendirme sürecinin ardından, dijital dünyadan uzaklaşmaya ve doğayla baş başa kalmaya en fazla ihtiyaç duyduğu düşünülen 5 kişi belirlenecek.

MODERN HAYATA BİR YIL ARA

Seçilecek katılımcılar, bir yıl boyunca modern hayatın yoğun temposundan uzak, doğayla iç içe ve izole bir yaşam sürecek. Katılımcılardan beklenen temel unsur ise doğaya saygılı olmaları ve sürdürülebilir yaşam ilkelerine uygun hareket etmeleri.

Projenin aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve bilinçli yaşam anlayışına dikkat çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. İsveçli yetkililer, bu girişimle hem ülkenin doğal güzelliklerini tanıtmayı hem de lüks kavramını yeniden tartışmaya açmayı amaçlıyor.