Tek damlası zehir saçıyor! Ölümcül yılanla karşı karşıya gelince dehşet yaşadı

Yuvalarından çıkıp doğaya akın eden yılanlar bazı ülkelerde insanların günlük yaşantısında karşısına çıkabiliyor. Avustralya'da yaşanan olayda bir ofis çalışanı dev yılanların kolibandı rulosuna takıldığını gördü. Tek damlası bile zehir saça yılanlarla karşı karşıya gelen çalışan neye uğradığını şaşırdı.
Avustralya'nın Queensland kentinde Buderim'deki bir şirket deposunda yaşanan olay dehşete düşürdü. Dev yılanlar bantlara yapışıp kaldı. Yılanların bir bant dağıtıcısına sıkışıp kalmasıyla berbaber ofis çalışanları gözlerine inanamadı.
Paylaşılan görüntüler sonrası uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların evlere girebileceğini ifade eden yetkililer, bölge halkını yılan saldırılarına karşı dikkatli olunması konusun uyardı.