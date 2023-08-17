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    4. Tek damlası zehir saçıyor! Ölümcül yılanla karşı karşıya gelince dehşet yaşadı

    Tek damlası zehir saçıyor! Ölümcül yılanla karşı karşıya gelince dehşet yaşadı

    17.08.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Görüntüsüyle korku salan yılanlar bazen doğal yaşam alanlarından çıkabiliyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarından çıkmaya başlayan yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olabiliyor. Bu olayın bir örneği Avustralya'da yaşandı. Bant yapıştırmak isteyen adam kolibandı rulosunda yılanı görünce dehşete düştü.

    Yuvalarından çıkıp doğaya akın eden yılanlar bazı ülkelerde insanların günlük yaşantısında karşısına çıkabiliyor. Avustralya'da yaşanan olayda bir ofis çalışanı dev yılanların kolibandı rulosuna takıldığını gördü. Tek damlası bile zehir saça yılanlarla karşı karşıya gelen çalışan neye uğradığını şaşırdı.

    TEK DAMLASI ANINDA ÖLDÜRÜYOR

    Avustralya'nın Queensland kentinde Buderim'deki bir şirket deposunda yaşanan olay dehşete düşürdü. Dev yılanlar bantlara yapışıp kaldı. Yılanların bir bant dağıtıcısına sıkışıp kalmasıyla berbaber ofis çalışanları gözlerine inanamadı.

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    UZMANLARDAN YILAN İSTİLASI UYARISI

    Paylaşılan görüntüler sonrası uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların evlere girebileceğini ifade eden yetkililer, bölge halkını yılan saldırılarına karşı dikkatli olunması konusun uyardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya yılan dehşet

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