Tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Trans birey çocuk doğurdu, hem anne hem de baba oldu

ABD'de trans bir baba, dokuz yıllık testosteron tedavisine ara verdikten sonra tek gecelik bir ilişkinin ardından 2020 yılında ilk çocuğunu doğurduğunu iddia etti.

Daily Mail'de yer verilen habere göre, Washington eyaletindeki Seattle kentinde, kadın üreme organlarıyla dünyaya gelen 36 yaşındaki Danny Wakefield, kendini trans-maskülin olarak gösteriyor, yani kendilerini kadın olarak tanımlamıyorlar.

İLACI KESTİ, HAMİLE KALDI

Wakefield, iki yıl önce testosteron ilaçlarını kullanmayı bırakmaya karar verdikten sonra aniden hamile kaldı.

Wakefield kendisini erkeksi olarak tanımlamasına rağmen aynı anda hem anne hem de baba rolünü üstlenerek hamileliğini sürdürdü ve şimdi sosyal medyada kadının belirli cinsel organlarla bile baba olabileceğini vaaz ediyor.

Wakefield, testosteron alırken ve daha erkeksi görünmek için çift mastektomi (memenin herhangi bir rahatsızlık nedeniyle alınması) geçirirken bile, 'her zaman kendi çocuklarını taşımak istediklerini' belirtiyor.

Baba Wakefield, isimsiz bir adamla tek gecelik bir ilişkinin ardından hamile kaldıktan sonra dokuz ay içinde şimdi iki yaşında olan Wilder isimli bebeği doğurduğunu söyledi.