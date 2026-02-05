Tek parçası tütün kadar zararlı! Evinize sokmayın

Beslenme uzmanlarının yaptığı sağlık araştırmalarının sonucunda ultra işlenmiş gıdaların uzun vadede bir tütün kadar vücuda zarar verdiğini ortaya koydu. Paketli gıdalar, dondurulmuş yiyecekler, gazlı içeceklerin adeta 'kimyasal bir bomba' olduğu açıklayan araştırmacılar bu tarz atıştırmalıkların bağımlılık yaratmak üzere tasarlandığının altını çizdi.

Az yağlı veya diyet etiketi altında satılan ürünlerin masum olmadığını belirten araştırmacılar, bu atıştırmalıklara sigarada olduğu gibi sıkı reklam kısıtlamaları, ağır vergiler ve uyarıcı etiketler getirilmesi gerektiği düşünüyor.

Uzmanlara göre bu ürünler sadece besin değeri düşük olmakla kalmıyor; aynı zamanda lezzet, yapı ve katkı maddeleriyle daha fazlasını tüketme isteği uyandırıyor, bu da obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri riskini artırabiliyor. Bazı bilim insanları, bu durumun sigaranın bağımlılık etkisine benzer bir davranış oluşturduğunu bile söylüyor.

Beslenme profesörleri, ultra-işlenmiş gıdaların standart bir “yiyecek”ten çok uzak olduğunu belirtiyor. Bu ürünler:

Yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriyor

Kimyasal katkı maddeleri ve uzun içerik listelerine sahip

Lif, vitamin ve mineral gibi temel besin öğelerinden yoksun olabiliyor

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?

İçecekler

Gazlı içecekler, aromalı içecekler

Enerji içecekleri

Şekerli soğuk çaylar

Atıştırmalıklar

Cips, kraker, paketli patlamış mısır

Çikolata barları, jelibonlar, drajeler

Paketli bisküvi ve gofretler

Paketli fırın ürünleri

Paketli kek, kurabiye, donut

Uzun raf ömürlü tost ekmekleri

Hazır kruvasanlar

Hazır yemekler

Dondurulmuş pizza, hamburger

Instant noodle

Hazır çorbalar ve hazır soslu makarnalar

İşlenmiş et ürünleri

Sosis, salam, sucuk

Nugget, şnitzel

Şarküteri ürünlerinin çoğu

Süt ürünleri (aromalı)

Meyveli/şekerli yoğurtlar

Aromalı sütler

Eritme peynirler

Soslar ve sürülebilirler

Ketçap, mayonez, barbekü sosu

Çikolata kremaları

Margarinler