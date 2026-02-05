Tek parçası tütün kadar zararlı! Evinize sokmayın

Beslenme uzmanlarının yaptığı sağlık araştırmalarının sonucunda ultra işlenmiş gıdaların uzun vadede bir tütün kadar vücuda zarar verdiğini ortaya koydu. Paketli gıdalar, dondurulmuş yiyecekler, gazlı içeceklerin adeta 'kimyasal bir bomba' olduğu açıklayan araştırmacılar bu tarz atıştırmalıkların bağımlılık yaratmak üzere tasarlandığının altını çizdi.
Az yağlı veya diyet etiketi altında satılan ürünlerin masum olmadığını belirten araştırmacılar, bu atıştırmalıklara sigarada olduğu gibi sıkı reklam kısıtlamaları, ağır vergiler ve uyarıcı etiketler getirilmesi gerektiği düşünüyor.
Uzmanlara göre bu ürünler sadece besin değeri düşük olmakla kalmıyor; aynı zamanda lezzet, yapı ve katkı maddeleriyle daha fazlasını tüketme isteği uyandırıyor, bu da obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri riskini artırabiliyor. Bazı bilim insanları, bu durumun sigaranın bağımlılık etkisine benzer bir davranış oluşturduğunu bile söylüyor.
Beslenme profesörleri, ultra-işlenmiş gıdaların standart bir “yiyecek”ten çok uzak olduğunu belirtiyor. Bu ürünler:
Yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriyor
Kimyasal katkı maddeleri ve uzun içerik listelerine sahip
Lif, vitamin ve mineral gibi temel besin öğelerinden yoksun olabiliyor
İçecekler
Gazlı içecekler, aromalı içecekler
Enerji içecekleri
Şekerli soğuk çaylar
Atıştırmalıklar
Cips, kraker, paketli patlamış mısır
Çikolata barları, jelibonlar, drajeler
Paketli bisküvi ve gofretler
Paketli fırın ürünleri
Paketli kek, kurabiye, donut
Uzun raf ömürlü tost ekmekleri
Hazır kruvasanlar
Hazır yemekler
Dondurulmuş pizza, hamburger
Instant noodle
Hazır çorbalar ve hazır soslu makarnalar
İşlenmiş et ürünleri
Sosis, salam, sucuk
Nugget, şnitzel
Şarküteri ürünlerinin çoğu
Süt ürünleri (aromalı)
Meyveli/şekerli yoğurtlar
Aromalı sütler
Eritme peynirler
Soslar ve sürülebilirler
Ketçap, mayonez, barbekü sosu
Çikolata kremaları
Margarinler
Okuyucu Yorumları 0 yorum