Vücudu adeta tedavi ediyor! Bir kaşığı kolajen deposu

Kelle paçanın en büyük özelliği, kemik suyu ve kıkırdak dokusundan gelen yoğun kolajendir. Kolajen eklem sıvılarının korunmasına yardımcı olurken, kırık ve çıkıkların iyileşme sürecini hızlandırır. İleri yaşlarda görülen kemik erimesine karşı doğal bir koruyucudur.

Kelle paça içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırarak kış hastalıklarına karşı koruma sağlar. Özellikle içine eklenen limon ve sirkeyle birlikte enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma sağlar.

Bu çorba aynı zamanda iyi bir B12 kaynağıdır. Bu sayede sinir sistemini korur ve zihinsel yorgunluğu alır.

İçerdiği yüksek protein sayesinde diş eti hasarlarını korumaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı konusunda destekleyicidir.

Doku zedelenmesini önlemeye yardımcı olur ve bu sayede cildin pürüzsüz görünmesini sağlar. Ancak kelle paçayı tüketirken aşırıya kaçmamak gerekir. Kalorisi yüksektir. Faydaları saymakla bitmese de, yüksek kolesterol ve tansiyon problemi olanların porsiyon kontrolüne dikkat etmesi ve uzman görüşü alması tavsiye edilir.

Özellikle paça kısmındaki ilikli kemiklerin kaynamasıyla suya geçen mineraller, kan yapımına yardımcı olur. Kansızlık problemi yaşayanlar için doğal bir destekleyici olarak bilinir; enerji seviyesini yükselterek halsizliği giderir.