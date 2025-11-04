Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar

Bursa’da yaşayan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöpleri karıştırarak akıllı telefonlardan ziynet eşyalarına kadar pek çok değerli eşya buluyor. “Atık Avcısı” adını verdikleri YouTube kanallarında buldukları eşyaları paylaşan ikili, hem israfın boyutuna dikkat çekiyor hem de her videolarıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar

Bursa’da içerik üreticileri Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöp konteynerlerini dolaşarak değerli eşyalar buluyor. Çöplerden çıkan bazı eşyaların değeri ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar 1

Buldukları eşyaları Youtube'daki "Atık Avcısı" kanalında paylaşarak binlerce kişi tarafından izleniyor. Çöp karıştırarak akıllı telefonlardan, kullanılmamış yemek takımlarına, takılardan değerli saatlere kadar birçok eşya bulan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın çöpe giden israfı gözler önüne seriyor. Buldukları kullanılır durumdaki eşyalar ise ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

"ATIK AVCISI"İSMİYLE TOPLUYORLAR

İsrafa dikkat çekmek ve çöpe atılan değerleri göstermek için video çektiklerini kaydeden Yusuf Emre Kürkçü, "Biz ‘Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Çektiğimiz içeriklerle beraber çöplerde ne kadar değerli eşyaların olduğunu maalesef görmüş olduk. 200 bin lira değerinde bulduğumuz saatler oldu. Bunların değerini araştırıp öğreniyoruz. Onun dışında kullanılmamış birçok ürün buluyoruz, bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar 2

Kürkçü sözlerinin devamında ise “Bulduğumuz bir başka saat ise internetten baktığımızda 800 bin lira değerinde olduğunu fark ettik. Bizim için çok büyük bir şey ama çöpe atılmış. Arkasında seri numarası var. Gerçekten ilginç bir durum, insanlar bunun yanına yaklaşamazken biz çöpten bulduk. Aslında ticari altyapımız da yok, bir köşeye atıyoruz. Çok eski tarihlerden kalan albümler, paralar buluyoruz. Koleksiyonluk paralar bulduk. Bunları da aynı şekilde isteyen takipçilerimize gönderdik. Halkımız da bu tarz içerikleri seviyor. İsrafı da yapıyoruz ama bir yandan da israftan uzak kalan bir milletiz. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerdeki eşyaları da değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor! Evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor!
Filipinler'in güneyinde askeri helikopter düştüFilipinler'in güneyinde askeri helikopter düştü

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.