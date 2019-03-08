Tek Yürek dizisine sürpriz oyuncu! Emre rolünü kim oynuyor?

Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmi Cem İntepe, Anıl Tetik ve Eslem Akar gibi isimleri buluşturan dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek 5. bölümüne ünlü bir oyuncu konuk oldu.

Gerçek bir başarı öyküsünü ekrana taşıyan 'Tek Yürek'te rol alan ve tansiyonu yükselten Caner Kurtaran, geçmişten gelen 'Emre' karakterine hayat verdi.

Öte yandan Caner Kurtaran'ın Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil ile oynadığı Türk İşi Dondurma filmi de önümüzdeki cuma seyirciyle buluşacak.



