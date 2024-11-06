Tekerlemeler: Kısa, zor, İngilizce ve Türkçe tekerlemeler ile diksiyon tekerlemeleri​

Geçmişten günümüze ulaşan pek çok tekerleme örneği, kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturur. Bu tekerlemeler, dilin eğlenceli bir yönünü ortaya koyarken aynı zamanda konuşma becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlar. Zorlu tekerlemeleri söylemek, dilin akıcılığını artırmak için mükemmel bir yoldur. Kendinizi bu tekerlemelerle sınayarak, hem kişisel yeteneklerinizi geliştirebilir hem de sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Bu oyun, sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmaz, aynı zamanda dil becerilerinizi de güçlendirir.
Zor tekerlemeler genel olarak diksiyon tekerlemeleri olarak da bilinir. Bu tür tekerlemeler diksiyonu düzeltmek için sıklıkla tekrar edilir:
Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.
İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş´in istif istiridyeleri mi, yoksa, İskilipli İspinoz işportacı İshak´ın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi, bilemiyorum.
Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu,
Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,
“Sen nasıl bir hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşusun”, demiş.
Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu da,
Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,
“Sen nasıl bir, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuysan,
Ben de öyle bir, hallu, bellu, gabellu, kabak, baş bel baykuşuyum” demiş.
Çatalağzı'nda Çatalcalı çatalsız, çatalcının çarpık çurpuk çalçene Çoruhluya çarptı. Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar.
Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi´den biberli bir papara yedi.
Türkçe tekerlemeler olduğu gibi İngilizce tekerlemeler de sıklıkla merak edilir.
She sees cheese.
(O, peyniri görür.)
Willy’s real rear wheel.
(Willy’nin gerçek arka tekerleği.)
Twelve twins twirled twelve twigs.
(On iki ikiz on iki dal döndürdü.)
A snake sneaks to seek a snack.
(Bir yılan bir şeyler atıştırmak için gizlice girer.)
Cooks cook cupcakes quickly.
(Aşçılar çabucak kek pişirir.)
Yağ satarım, bal satarım,
Ustam ölmüş ben satarım.
Arkasına bakana dayak atarım
Zam-bak Zum-bak
Dön arkana iyi bak
Fıış fıış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Melek, dümbelek
Alaaddin amca, sihirli lamba
Sinbat, yere yat
Yerden kalk, on göbek at
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Kırmızı don, bom!
Ruma ruma rum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu o-yun-dan çık
Ooooo piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik jimnastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik
Dik dik dik
Çatlak patlak
Üstü yuvarlak
Kremalı börek
Sütlü çörek
Çek yavrum çek
Arabanı yoldan çek
Çek çek amca üstü kanca
Al sana bir tabanca
Tabancanın yarısı
Osman beyin karısı
Bir çık iki çık üç çık dört çık beş çık altı çık yedi çık sekiz çık dokuz çık on çık
Sen bu oyundan çık