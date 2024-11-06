Tekerlemeler: Kısa, zor, İngilizce ve Türkçe tekerlemeler ile diksiyon tekerlemeleri​

Geçmişten günümüze ulaşan pek çok tekerleme örneği, kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturur. Bu tekerlemeler, dilin eğlenceli bir yönünü ortaya koyarken aynı zamanda konuşma becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlar. Zorlu tekerlemeleri söylemek, dilin akıcılığını artırmak için mükemmel bir yoldur. Kendinizi bu tekerlemelerle sınayarak, hem kişisel yeteneklerinizi geliştirebilir hem de sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Bu oyun, sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmaz, aynı zamanda dil becerilerinizi de güçlendirir.

Zor tekerlemeler

Zor tekerlemeler genel olarak diksiyon tekerlemeleri olarak da bilinir. Bu tür tekerlemeler diksiyonu düzeltmek için sıklıkla tekrar edilir:

Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş´in istif istiridyeleri mi, yoksa, İskilipli İspinoz işportacı İshak´ın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi, bilemiyorum. Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu,

Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,

“Sen nasıl bir hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşusun”, demiş.

Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu da,

Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,

“Sen nasıl bir, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuysan,

Ben de öyle bir, hallu, bellu, gabellu, kabak, baş bel baykuşuyum” demiş. Çatalağzı'nda Çatalcalı çatalsız, çatalcının çarpık çurpuk çalçene Çoruhluya çarptı. Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi´den biberli bir papara yedi. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

İngilizce tekerlemeler

Türkçe tekerlemeler olduğu gibi İngilizce tekerlemeler de sıklıkla merak edilir.

She sees cheese.

(O, peyniri görür.)

Willy’s real rear wheel.

(Willy’nin gerçek arka tekerleği.)

Twelve twins twirled twelve twigs.

(On iki ikiz on iki dal döndürdü.)

A snake sneaks to seek a snack.

(Bir yılan bir şeyler atıştırmak için gizlice girer.)

Cooks cook cupcakes quickly.

(Aşçılar çabucak kek pişirir.)

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflar için tekerlemeler

Yağ satarım, bal satarım,

Ustam ölmüş ben satarım.

Arkasına bakana dayak atarım

Zam-bak Zum-bak

Dön arkana iyi bak Fıış fıış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Hop hop eder yüreği

Akşama fincan böreği Melek, dümbelek

Alaaddin amca, sihirli lamba

Sinbat, yere yat

Yerden kalk, on göbek at

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Kırmızı don, bom! Ruma ruma rum

Kırmızı mum

Dolapta pekmez

Yala yala bitmez

Ayşecik cik cik cik

Fatmacık cık cık cık

Sen bu o-yun-dan çık Ooooo piti piti

Karamela sepeti

Terazi lastik jimnastik

Biz size geldik bitlendik

Hamama gittik temizlendik

Dik dik dik Mutfakta neler oluyor

Fasülye bakla bakla bakla

yanında kızartma kızarmıyor

Bize bakıyor

Hayırdır inşallah

Heyyy

Çatlak patlak

Üstü yuvarlak

Kremalı börek

Sütlü çörek

Çek yavrum çek

Arabanı yoldan çek

Çek çek amca üstü kanca

Al sana bir tabanca

Tabancanın yarısı

Osman beyin karısı

Bir çık iki çık üç çık dört çık beş çık altı çık yedi çık sekiz çık dokuz çık on çık

Sen bu oyundan çık