Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tekerlemeler: Kısa, zor, İngilizce ve Türkçe tekerlemeler ile diksiyon tekerlemeleri​

Tekerlemeler: Kısa, zor, İngilizce ve Türkçe tekerlemeler ile diksiyon tekerlemeleri​

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
05.11.2024 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekerlemeler, dilin eğlenceli ve öğretici yönlerini bir araya getirerek hoşça vakit geçirmeyi amaçlar. Konuşma becerilerini geliştirmek için etkili bir araç olan bu sözel oyunlar, özellikle zorluk derecesi yüksek olan tekerlemeler, pek çok kişi tarafından ilgiyle incelenir. Bu araştırmalar, hem eğlence aracı olarak hem de dil gelişimini destekleyen bir yöntem olarak tekerlemelerin değerini ortaya koyar.

Tekerlemeler: Kısa, zor, İngilizce ve Türkçe tekerlemeler ile diksiyon tekerlemeleri​

Geçmişten günümüze ulaşan pek çok tekerleme örneği, kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturur. Bu tekerlemeler, dilin eğlenceli bir yönünü ortaya koyarken aynı zamanda konuşma becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlar. Zorlu tekerlemeleri söylemek, dilin akıcılığını artırmak için mükemmel bir yoldur. Kendinizi bu tekerlemelerle sınayarak, hem kişisel yeteneklerinizi geliştirebilir hem de sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Bu oyun, sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmaz, aynı zamanda dil becerilerinizi de güçlendirir.

Zor tekerlemeler

Zor tekerlemeler genel olarak diksiyon tekerlemeleri olarak da bilinir. Bu tür tekerlemeler diksiyonu düzeltmek için sıklıkla tekrar edilir:

  1. Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.

  2. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş´in istif istiridyeleri mi, yoksa, İskilipli İspinoz işportacı İshak´ın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi, bilemiyorum.

  3. Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu,
    Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,
    “Sen nasıl bir hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşusun”, demiş.
    Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu da,
    Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,
    “Sen nasıl bir, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuysan,
    Ben de öyle bir, hallu, bellu, gabellu, kabak, baş bel baykuşuyum” demiş.

  4. Çatalağzı'nda Çatalcalı çatalsız, çatalcının çarpık çurpuk çalçene Çoruhluya çarptı. Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar.

  5. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi´den biberli bir papara yedi.

  6. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

İngilizce tekerlemeler

Türkçe tekerlemeler olduğu gibi İngilizce tekerlemeler de sıklıkla merak edilir.

She sees cheese.
(O, peyniri görür.)

Willy’s real rear wheel.
(Willy’nin gerçek arka tekerleği.)

Twelve twins twirled twelve twigs.
(On iki ikiz on iki dal döndürdü.)

A snake sneaks to seek a snack.
(Bir yılan bir şeyler atıştırmak için gizlice girer.)

Cooks cook cupcakes quickly.
(Aşçılar çabucak kek pişirir.)

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflar için tekerlemeler

  1. Yağ satarım, bal satarım,
    Ustam ölmüş ben satarım.
    Arkasına bakana dayak atarım
    Zam-bak Zum-bak
    Dön arkana iyi bak

  2. Fıış fıış kayıkçı
    Kayıkçının küreği
    Hop hop eder yüreği
    Akşama fincan böreği

  3. Melek, dümbelek
    Alaaddin amca, sihirli lamba
    Sinbat, yere yat
    Yerden kalk, on göbek at
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    Kırmızı don, bom!

  4. Ruma ruma rum
    Kırmızı mum
    Dolapta pekmez
    Yala yala bitmez
    Ayşecik cik cik cik
    Fatmacık cık cık cık
    Sen bu o-yun-dan çık

  5. Ooooo piti piti
    Karamela sepeti
    Terazi lastik jimnastik
    Biz size geldik bitlendik
    Hamama gittik temizlendik
    Dik dik dik

  6. Mutfakta neler oluyor
    Fasülye bakla bakla bakla
    yanında kızartma kızarmıyor
    Bize bakıyor
    Hayırdır inşallah
    Heyyy

Çatlak patlak
Üstü yuvarlak
Kremalı börek
Sütlü çörek
Çek yavrum çek
Arabanı yoldan çek

Çek çek amca üstü kanca
Al sana bir tabanca
Tabancanın yarısı
Osman beyin karısı
Bir çık iki çık üç çık dört çık beş çık altı çık yedi çık sekiz çık dokuz çık on çık
Sen bu oyundan çık

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'ın gölgesinde ekstrem bir başkan yardımcısı

Trump'ın gölgesinde ekstrem bir başkan yardımcısı

400 yıllık 'vampir' yüzü tekrar canlandı!

400 yıllık 'vampir' yüzü tekrar canlandı!

Donald Trump başkan seçilirse ünvanını elinden alacak

Donald Trump başkan seçilirse ünvanını elinden alacak

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.