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Tekirdağ köfte nasıl yapılır? Tekirdağ köfte malzemeleri neler?

16.11.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin yöresel lezzetlerinden biri olan Tekirdağ köftenin nasıl yapıldığı ve malzemelerin neler olduğu merak konusu oldu. Tekirdağ köftesini yaparken hem dana, hem de kuzu eti kullanırsanız daha leziz olur. Tekirdağ köftesinin kendine has tadı, kullanılan etten geliyor.

Tekirdağ köfte nasıl yapılır? Tekirdağ köfte malzemeleri neler?

Tekirdağ köftesi ve diğer Trakya köftelerinde kullanılan biber salçası, genel olarak kullanılan biber salçalarından farklı olarak özel yapılır ve yalnızca köfte için kullanılır. Tekirdağ köfte yapmak için 200 gram dana kıyma, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı karabiber gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte Tekirdağ köfte malzemeleri ve tarifi...

TEKİRDAĞ KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 200 gram dana kıyma
  • 1 adet küçük boy kuru soğan
  • 1 orta boy kase domates sos (arzuya göre) (garnitür için)
  • 2 diş sarımsak
  • 6 adet sivri biber (garnitür için)
  • 1 çay kaşığı irmik
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tutam tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
  • 3 adet domates (garnitür için)
  • 1 çay kaşığı karabiber

TEKİRDAĞ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Kıymayı derin bir kaba alın ve üstüne soğanı, sarımsağı rendeleyin. Baharatlarını ve irmiği ekleyin, iyice yoğurun. Hazırlanan köfte harcını 2 saat buzdolabında dinlendirin. Köfte harcından parçalar kopartın ve avucunuzla silindir şeklinde uzatın. Bıçak ile parmak uzunluğunda kesin ve ardından kızgın bir tavaya yağı alıp, köfteleri arkalı önlü pişirmeye başlayın. Köfteler pişince biberleri ve domatesleri kalan yağda kızartın. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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