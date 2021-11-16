Tekirdağ köfte nasıl yapılır? Tekirdağ köfte malzemeleri neler?

Tekirdağ köftesi ve diğer Trakya köftelerinde kullanılan biber salçası, genel olarak kullanılan biber salçalarından farklı olarak özel yapılır ve yalnızca köfte için kullanılır. Tekirdağ köfte yapmak için 200 gram dana kıyma, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı karabiber gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte Tekirdağ köfte malzemeleri ve tarifi...
Kıymayı derin bir kaba alın ve üstüne soğanı, sarımsağı rendeleyin. Baharatlarını ve irmiği ekleyin, iyice yoğurun. Hazırlanan köfte harcını 2 saat buzdolabında dinlendirin. Köfte harcından parçalar kopartın ve avucunuzla silindir şeklinde uzatın. Bıçak ile parmak uzunluğunda kesin ve ardından kızgın bir tavaya yağı alıp, köfteleri arkalı önlü pişirmeye başlayın. Köfteler pişince biberleri ve domatesleri kalan yağda kızartın. Afiyet olsun...
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