Bilim insanları, gelecekte Ay'da kurulması planlanan üslerde astronotların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttükleri araştırmada önemli bir aşamayı geride bıraktı. Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki toprağı taklit eden özel bir karışımda patates yetiştirmeyi başardı.

NASA'nın desteklediği çalışmada, erken olgunlaşan, kırmızı kabuklu ve beyaz etli Modoc çeşidi patates kullanıldı. Araştırma kapsamında Ay toprağını temsil eden karışıma farklı oranlarda organik madde eklendi. Elde edilen sonuçlar, yeterli miktarda organik madde kullanıldığında patateslerin Dünya toprağında yetişenler kadar iyi gelişebildiğini ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları, npj Microgravity adlı bilimsel dergide yayımlandı.

AY TOPRAĞINA ORGANİK MADDE TAKVİYESİ YAPILDI

Ay'ın yüzeyindeki toprak, bilimsel adıyla regolit, milyarlarca yıl boyunca göktaşı çarpmaları sonucunda oluşmuş kaya parçaları ve tozlardan meydana geliyor.

Dünya toprağından farklı olarak organik madde içermeyen bu yapı, bitkilerin yetişmesi için oldukça elverişsiz özellikler taşıyor.

Araştırmayı yürüten Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bitki biyoloğu Aymeric Goyer, Ay toprağında azot bulunmadığını ve bu nedenle herhangi bir bitkinin ek takviye olmadan gelişemeyeceğini belirtti.

Bilim insanları bu sorunu aşmak için solucanların organik atıkları parçalayarak oluşturduğu, besin açısından zengin vermikompost maddesini kullandı.

Deneylerde, yalnızca Ay toprağını taklit eden karışımda yetiştirilen patateslerin neredeyse hiç kök ve yumru oluşturmadığı görüldü. Karışıma yüzde 5 oranında vermikompost eklendiğinde ise bitkiler gelişmeye başladı.

YÜZDE 30 ORGANİK MADDEYLE DÜNYA TOPRAĞI KADAR VERİM ALINDI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, organik madde oranının patates verimindeki etkisi oldu.

Ay toprağını taklit eden karışıma yüzde 5 oranında vermikompost eklendiğinde patatesler kök ve yumru oluşturmaya başladı. Organik madde oranı yüzde 30'a çıkarıldığında ise elde edilen ürün miktarı, aynı koşullarda Dünya toprağında yetiştirilen patateslerle aynı seviyeye ulaştı.

Araştırmada kullanılan Dünya toprağı, yüksek patates verimiyle bilinen ABD'nin Oregon eyaletindeki Hermiston bölgesinden temin edildi.

Deneyler, gündüz 22, gece ise 18 derece sıcaklığın sağlandığı bir serada gerçekleştirildi. Bitkiler hem doğal güneş ışığından hem de yapay aydınlatmadan yararlandı.

AY'DA YETİŞEN PATATESLER HENÜZ TADILMADI

Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da bilim insanları henüz Ay toprağını taklit eden karışımda yetişen patateslerin tadına bakmadı.

Araştırma ekibinin lideri Aymeric Goyer, hasat edilen ürünlerin tat testi için değil, laboratuvar analizleri için kullanıldığını açıkladı.

Öte yandan ilk deneylerde patatesler küçük saksılarda yetiştirildiği için elde edilen yumrular da oldukça küçük kaldı. Dünya toprağında yetiştirilenler de dahil olmak üzere patateslerin çoğu 10 gramın altında ağırlığa sahip oldu.

Goyer, daha büyük saksılarda yürütülen yeni bir araştırmada ise marketlerde satılan boyutlara ulaşan patatesler elde ettiklerini belirtti.

AĞIR METALLER PATATES YETİŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİ

Ay toprağında tarım yapmanın önündeki tek engel organik madde eksikliği değil. Regolit olarak adlandırılan yüzey materyali, bakır gibi ağır metalleri de yüksek miktarda içerebilir.

Araştırmacılara göre organik madde bulunmadığında bitkiler bu ağır metalleri aşırı miktarda bünyelerine alabiliyor. Bu durum hem bitkilerin gelişimini olumsuz etkiliyor hem de toksik birikime neden olabilir.

Vermikompost gibi organik maddeler ise ağır metallerin bitkiler tarafından alınabilirliğini azaltarak bu riski düşürüyor.

AY'DA SADECE PATATES DEĞİL, FARKLI SEBZELER DE YETİŞTİRİLİYOR

Uzayda tarım yapılmasına yönelik çalışmalar yalnızca patatesle sınırlı değil. Bilim insanları, Ay toprağını taklit eden karışımlarda nohut, domates, marul ve yonca gibi farklı bitkilerin yetiştirilmesi üzerine de araştırmalar yürütüyor.

Mart ayında yayımlanan başka bir araştırmada, vermikompostla zenginleştirilmiş Ay toprağında nohut yetiştirildiği bildirilmişti.

ABD ve Çin'in önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine astronot gönderme ve uzun süreli üsler kurma hedefleri bulunuyor.

Bu üslerde görev yapacak insanların ihtiyaç duyduğu yiyeceklerin tamamını Dünya'dan taşımak oldukça zor ve maliyetli olacağından, Ay'da yerel gıda üretimi büyük önem taşıyor.

AY'DA TARIM ARAŞTIRMALARI DÜNYA'YA DA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Bilim insanlarına göre uzayda tarım yapmaya yönelik çalışmalar, yalnızca Ay'daki yaşamı sürdürülebilir hale getirmekle kalmayacak, Dünya'daki tarıma da katkı sunabilecek.

Araştırmanın ortak yazarlarından Oregon Eyalet Üniversitesi'nden uzay biyoloğu David Handy, bu çalışmalar sonucunda geliştirilecek teknolojilerin tarımsal üretimin düşük olduğu ve dışarıdan gıda tedarikine bağımlı bölgelerde kullanılabileceğini ifade etti.

Özellikle çöl bölgeleri ve şehir merkezlerinde gıda üretimini artırabilecek yöntemlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca regolit üzerinde yapılan araştırmaların, toprak kalitesini iyileştirme ve kirlenmiş toprakların tarıma kazandırılması konusunda da yeni tekniklerin önünü açabileceği değerlendirildi.

GELECEKTE AY'DA PATATES KIZARTMASI YAPILABİLECEK Mİ?

Ay'da patates yetiştirilmesi, bilim kurgu filmlerini de akıllara getirdi. 2015 yapımı Marslı (The Martian) filminde, Mars'ta mahsur kalan bir astronotun patates yetiştirerek hayatta kalmaya çalışması büyük ilgi görmüştü.

Bilim insanları ise gelecekte Ay üslerinde patates kızartması, fırınlanmış patates ve farklı patates yemeklerinin yapılabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın lideri Goyer, patatesin çok yönlü bir besin olduğunu vurgulayarak bu yemeklerin Ay'daki astronotların menüsünde yer alabileceğini belirtti. Hazırlama kolaylığı açısından ise mikrodalgada pişirilen patateslerin tercih edilebileceğini ifade etti.

Kaynak: Reuters