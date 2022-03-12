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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

12.03.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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yangın Tekirdağ

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