Teknede çırılçıplak yakalanmıştı! Cüneyt Özdemir Sinan Çetin'e sahip çıktı

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında, tatil yaptığı teknede şortunu değiştirirken gazeteciler tarafından kayda alınan Sinan Çetin'e sahip çıktı. Çetin'i çıplak görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı.

"HEPİNİZ DENİZE GİRİYORSUNUZ"

Çetin'e yapılanın ayıp olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Hepiniz denize giriyorsunuz, hepiniz bir noktada şortunuzu değiştiriyorsunuz. Teknede fotoğraf çekmek suçtur. Tekne özel alandır, tıpkı eviniz gibi.”

Sinan Çetin'e yapılan ayıptır. Tekneler insanların özel alanlarıdır. Tıpkı 'ev' gibi... https://t.co/RUmcgusSf5 — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) June 14, 2021



