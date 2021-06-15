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  4. Teknede çırılçıplak yakalanmıştı! Cüneyt Özdemir Sinan Çetin'e sahip çıktı

Teknede çırılçıplak yakalanmıştı! Cüneyt Özdemir Sinan Çetin'e sahip çıktı

15.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Özdemir, teknede şortunu değiştirirken gazeteciler tarafından çıplak şekilde görüntülenen Sinan Çetin’e sahip çıktı. "Bu bir suç" diyen Özdemir, izleyicilerine de seslendi: Bazı şeyleri paylaşmaktan utanalım…

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında, tatil yaptığı teknede şortunu değiştirirken gazeteciler tarafından kayda alınan Sinan Çetin'e sahip çıktı. Çetin'i çıplak görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı.

"HEPİNİZ DENİZE GİRİYORSUNUZ"

Çetin'e yapılanın ayıp olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Hepiniz denize giriyorsunuz, hepiniz bir noktada şortunuzu değiştiriyorsunuz. Teknede fotoğraf çekmek suçtur. Tekne özel alandır, tıpkı eviniz gibi.”

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Cüneyt Özdemir
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