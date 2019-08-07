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Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti

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YAŞAM  | 07.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan teknesini terk etmeyen kaptan Hasan Barış Efe, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi. Denize atlayan iki kişi ise kurtarıldı.

Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti

Kaptan Hasan Barış Efe ve iki mürettebat 10 metrelik balıkçı teknesiyle avlanmak üzere Güzelbahçe Limanı'ndan denize açıldı.

TEKNEDEN AYRILMADI

Tekne, Urla'nın Uzunada açıklarında dalgaların yükselmesi sonucu su almaya başladı. Telsizle yardım isteyen Hasan Barış Efe, teknesini Uzunada yönüne çevirdi.

Bu sırada iki mürettebat denize atlarken, Efe ise tekneden ayrılmadı.

DENİZE ATLAYAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Yardım çağrısı üzerine bölgeye yönelen çevredeki balıkçı tekneleri suya atlayan iki kişiyi kurtardı.

Alabora olan teknenin kaptanı Efe'nin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu denizden çıkarıldı.

Hasan Barış Efe'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BORÇLA ALMIŞ

Öte yandan Kaptan Efe'nin balıkçı teknesini borçla yeni aldığı belirtildi.

(AA)

Fotoğraf: Arşiv

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izmir Urla tekne kaptan Hasan Barış Efe

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