Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti

Kaptan Hasan Barış Efe ve iki mürettebat 10 metrelik balıkçı teknesiyle avlanmak üzere Güzelbahçe Limanı'ndan denize açıldı.

TEKNEDEN AYRILMADI

Tekne, Urla'nın Uzunada açıklarında dalgaların yükselmesi sonucu su almaya başladı. Telsizle yardım isteyen Hasan Barış Efe, teknesini Uzunada yönüne çevirdi.

Bu sırada iki mürettebat denize atlarken, Efe ise tekneden ayrılmadı.

DENİZE ATLAYAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Yardım çağrısı üzerine bölgeye yönelen çevredeki balıkçı tekneleri suya atlayan iki kişiyi kurtardı.

Alabora olan teknenin kaptanı Efe'nin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu denizden çıkarıldı.

Hasan Barış Efe'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BORÇLA ALMIŞ

Öte yandan Kaptan Efe'nin balıkçı teknesini borçla yeni aldığı belirtildi.

(AA)

Fotoğraf: Arşiv

