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TEKNOFEST gençliği istihdama kazandırılıyor

23.08.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Savunma mühendislerinden Burak Özbek: - "(TEKNOFEST) Burada derece yapmak aslında Baykar'a girmenin ilk adımı gibi düşünülebilir. Çok özgün yazılımlar geliştiren, tasarımlar yapan arkadaşlarımıza staj hakkı tanıyoruz" - Yarışmacı Doğukan Doğan: - "Sektörel eğitim programımı Baykar'da tamamladım. İş başvurusunda bulundum. Onlar da olumlu döndüler. Bu yarıştan sonra Baykar'da başlayacağım"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak kendini gösteren gençler önemli şirketlerde staj ve istihdam imkanı elde edebiliyor.

Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini yazarak geleceğini inşa edecek olan TEKNOFEST kuşağı, yarışmalar kapsamında yazılım, donanım ve tasarım başta olmak üzere birçok alanda takdir toplayan çalışmalar ortaya koyuyor.

Yarışmalarda başarılı olarak kendini gösteren genç mühendisler savunma sanayi başta olmak üzere havacılık ve uzay teknolojileri konusunda öncü şirketlerde staj ve istihdam şansı yakalıyor.

Baykar Savunma mühendislerinden Burak Özbek, AA muhabirine, 4 yıldır "Savaşan İHA Yarışması"nda görev yaptığını söyledi.

Katılımcılardan bazı görevleri yapmalarını istediklerini ve yarışmaların açık bir mülakat şeklinde olduğunu ifade eden Özbek, "Burada arkadaşlarımızı inceliyoruz. Yaptıkları yazılımları, tasarladıkları uçakları görüyoruz. Baykar profiline uygun olan arkadaşlarımızı hem staj hem de iş anlamında değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Yarışmada derece yapan takımların bütün üyelerinin Baykar'da staj hakkı kazandığını dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Zaten bizim iş gücümüzün büyük bir kaynağı da stajdan sonra tam zamanlı devam eden arkadaşlarımızdan oluşuyor. Dolayısıyla burada derece yapmak aslında Baykar'a girmenin ilk adımı gibi de düşünülebilir. Çok özgün yazılımlar geliştiren, çok özgün tasarımlar yapan takımlarımız da var. Oradaki arkadaşlarımızı da arıyoruz. Onların da burada staj ve iş yönlendirmelerini biz Baykar personeli olarak yapıyoruz. Normalde Baykar gibi yürütücü kurumlarımız çok ulaşılabilir firmalar değiller. İnternetten başvuruyorsunuz mülakat aşamaları uzun bir süreç olabiliyor. Ama burada biz de sahaya iniyoruz. Bizle temas kurabiliyorlar. Başvurularında bizleri referans olarak da kullanabiliyorlar."

Yarışmacıların profesyonel iş hayatında geliştirecekleri insansız hava araçlarının eğitimlerine bugünden başladıklarını ifade eden Özbek, yarışmada hangi alanda uzmanlaşmaları gerektiğini belirleyerek profesyonel kariyerlerinin ilk adımlarını atmalarına da yardımcı olduklarını belirtti.

- Staj sonrası iş başvurusu kabul edildi

Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Doğukan Doğan, staj yaptığı Baykar'da iş başvurusunun kabul edilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

BTU Boreas Savaşan İHA Takımı'nın kaptanı olan Doğan, "Sektörel eğitim programımı Baykar'da tamamladım. İş başvurusunda bulundum. Onlar da olumlu döndüler. Bu yarıştan sonra Baykar'da başlayacağım." dedi.

Doğan, sevdiği işi yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Yıllardan beri yaptığımız ve sevdiğimiz işler. Sektörde ülkemizi böyle iyi temsil eden firmalar ile çalışmayı üniversitenin başından beri istiyorduk. Takımdaki herkes istiyor. Ülkemiz adına böyle güzel projelerde çalışmak inşallah herkese nasip olur. Şu an yarışmanın da heyecanı var. Yarışma sonunda oraya gidecek olmanın da heyecanı var. Çok mutluyum açıkçası. " diye konuştu.

- Yarışmacı oldukları yere mühendis hakem olarak döndüler

Baykar Savunma mühendislerinden Yusuf Şevket, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği okuduğu dönemde çeşitli yarışmalara katıldığını, en son 2021 yılında Savaşan İHA Yarışması'nda birincilik elde ettiğini ifade etti. Baykar'da 8 aydır görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şevket, "Geçen sene ben bu yarışmada yarışmacıydım. Bu sene Baykar'da çalıştığımdan dolayı hakemlik yapma şansım doğdu. Yarışmacı arkadaşları görünce onlarla çok rahat empati kurabiliyorum. " dedi.

Yarışmada görev alan mühendislerden Nihal Turgut ise 2019 yılında yarışmaya katıldığını, uçaklarının kaza kırıma uğramasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak yarışmayı tamamladıklarını anlattı. Turgut, "Yarışmadaki mühendislere imrenerek bakıyordum. Yarışma süresince bunu istemiştim. Elhamdülillah bugün buradayım. Savunma Sanayi alanında ilerlemek istediğimi biliyordum. 2020 yılında mezun olduktan sonra Baykar da başladım şu an yazılım test mühendisi olarak çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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